各縣市跟進蔣萬安免費營養午餐政策 業者籲「3關鍵」才能做得久

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
各縣市陸續宣布營養午餐免費政策，業者強調免費只是開端，做得長久才是關鍵。圖／北市教育局提供
各縣市陸續宣布營養午餐免費政策，業者表示，營養午餐已成公共責任，但強調免費僅僅只是開始，如何長久延續才是最重要，包含避免讓制度僵化、營養師及廚工人力是否到位、廚房設備是否升級等，強調政策僅是政治決定，做得長久穩健才是關鍵。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，免費午餐補助應採「定額補助制」，由政府負責一個基本、合理金額，再讓學校依自身需求，在制度內往上加，學校規模不同、供餐型態不同，一刀切的價格，最後只會卡住品質。

陳明信說，人力上有沒有同步到位也必須考慮，營養師不是只負責寫菜單，還包含營養教育、食安管理、惜食教育，如果沒有足夠的編制員額，所有責任只會壓在同一個人身上，廚工也是一樣，沒有合理的薪資與工作條件，再好的政策，都撐不久。

陳明信表示，免費後餐量更穩定、責任更重，廚房自動化、保溫動線、食安設備，都不是「加分題」，而是基本配備，他強調，免費是政治決定，但能不能長久，是制度能力，這不是一場誰免費比賽，而是一個把學校營養午餐制度真正做穩、做久的開始。

