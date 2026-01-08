終結風雨畢典！雲林東仁國中創校20年無活動中心 今終於動土

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
虎尾東仁國中創校20年一直沒有活動中心，今終能動工，未來師生不必再風吹日曬舉行戶外畢業典禮了。記者蔡維斌／攝影
創校20年一直沒有學生活動中心的雲林縣虎尾東仁國中，辦學績效佳，學生數年年飽和，但畢業典禮及各種大型集會講座只能在戶外舉行，曾在風雨交加中畢業，令師生難忘，爭取多年雲林縣府自籌近億元，工程經7次流標，今天終能動土開工，預計2027年3月完工，師生歡欣又期待。

東仁國中位在虎尾鎮市中心，2006年設校，是雙語及藝術教育重點發展學校，每年級有普通班4班、美術班1班，114學年度起每3年各增1班，校園不大但目前全校達18班。

校長何鈞鼎指出，全校學生400多人，創校以來一直沒有活動中心，遇大型活動只能在戶外舉行，每年畢業典禮也都在川堂舉行，尤其畢業季正炎熱，師生及來賓只能忍著汗水參加典禮，也曾有過大雨中的畢業典禮，更讓家長師生印象深刻。

縣長張麗善表示，東仁國中歷年表現有圈可點，唯有缺了活動中心實為美中不足，縣府多次向中央爭取未果，獲議會支持決定自籌7000多萬元興建，虎尾公所也挹注1000萬元充實內部設施。

張麗善指出，受營建成本漲價，該工程發包卻乏人問津，過程中只好一再減項到第8次才獲決標，今年縣府再追加2000萬讓工程更完整，總經費約達1億元。

今天動土典禮，縣長張麗善、議長黃凱及多名議員、立委張嘉郡、前立委林文瑞、虎尾鎮長林嘉弘等人參加，期待多年的活動中心終能邁出一大步，師生及家長無比欣悅，明年就可以舒適的環境中畢業了。

