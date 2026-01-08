快訊

停砍公教年金案 考試院會同意聲請釋憲及暫時處分

無法排除細菌汙染…雀巢配方奶逾8萬瓶需回收 食藥署：誤食恐噁心嘔吐

超好認？韓女曝1特徵「100％台灣人」 一票網友點頭：真的笑出來

盧秀燕宣布公立國中小免費午餐 全國私中聯盟：別「丟包」私校生

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國小營養午餐示意圖。本報資料照片
國小營養午餐示意圖。本報資料照片

台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費，台中市長盧秀燕今天宣布跟進，自115學年度起，所有公立國中小營養午餐全面免費政策，但私校學生卻被排除在外。全國私立中學聯盟輪值主席、僑泰高中校長温順德呼籲，私校學生也是台中市民，市府應公私一體，不能把2.3萬名私校學生丟包。

温順德說，台中市在104學年度開始，補助市立學校營養午餐每人每餐5元，107年度加碼每周10元水果或副食品補助，都一直未將私校學生納入，私校校長多次反映也無下文。

溫順德說，今天市府宣布115學年度開始，公立國中小免費營養午餐政策，預計有21.4萬名學生受惠，而且強調營養午餐政策，過去是補助弱勢學生，現在應被視為整體教育政策的一環，卻把私立中小學學生放生，「非常不公平」。

温順德指出，營養午餐補助政策上路以來，始終都未排富，每名市立學校學生雨露均霑，根本不是補助弱勢學生。而新的政策再加碼，市立國中小學生全面免費，如果這是教育福利政策，理當公私立一體考量，台北市、桃園市都把私校納入，為何台中市只獨厚公校學生？

他表示，私校家長同樣都是納稅人，孩子卻不能享有營養午餐免費待遇，私校家長怎能吞得下去？他希望盧秀燕基於公平原則，將私校學生也納入。

溫順德強調，蔣萬安開營養午餐免費第一槍後，各縣市政府急著跟進，雖因財政狀況不同，各有其因應做法，但教育福利不該有落差，學生更不能分等級，他建議中央盡速訂定統一做法，全國各縣市一致實施，照顧更多的孩子。

營養午餐 台中 盧秀燕

延伸閱讀

影／中市緊急宣布營養午餐免費 何欣純：很高興盧秀燕從善如流

台中公立國中小營養午餐全面免費 楊瓊瓔：投資教育希望永遠在

【即時短評】為何此刻宣布學校午餐免費？看盧秀燕的政治考量

盧秀燕今宣布國中小午餐免費 3寶爸吳宗學讚：家長都在等的一刻！

相關新聞

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

日前北一女一名教師於班級群組轉傳台北市長蔣萬安於雙城論壇的演講影片，但遭質疑不中立，同校教師區桂芝受訪時則談到，學生若硬...

高雄營養午餐政策因年底選舉變「髮夾彎」？市府說明決策過程

相隔僅2天，高雄國中小學生營養午餐政策突然從使用者付費變成免費，爭取市長提名的立委邱議瑩、林岱樺陸續表達支持。粉專用「髮...

影／高雄跟進營養午餐免費 黃偉哲有壓力痛批「台北炫富南部痛苦」

針對外界關心各縣市陸續宣布國中小營養午餐全面免費政策，台南市長黃偉哲上午出席行政院後受訪表示，6都目前已有4都宣布營養午...

三都推免費營養午餐 家長不喜反憂難監督品質：以後更難吃？

包括台北市、台中市及高雄市政府規劃推動「免費營養午餐」政策，引發家長討論。一名台北市學生家長昨(7)日在Threads發文，質疑政策配套不足，擔憂未來孩子的營養午餐品質下滑、家長監督機制弱化，及教育資源錯置，直言該政策恐成為「買票式福利」。

終結風雨畢典！雲林東仁國中創校20年無活動中心 今終於動土

創校20年一直沒有學生活動中心的雲林縣虎尾東仁國中，辦學績效佳，學生數年年飽和，但畢業典禮及各種大型集會講座只能在戶外舉...

盧秀燕宣布公立國中小免費午餐 全國私中聯盟：別「丟包」私校生

台北市長蔣萬安6日宣布公私立國中、國小營養午餐全面免費，台中市長盧秀燕今天宣布跟進，自115學年度起，所有公立國中小營養...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。