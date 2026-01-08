影／中市緊急宣布營養午餐免費 何欣純：很高興盧秀燕從善如流

快訊

攝影中心／ 記者黃仲裕／台中即時報導
立委何欣純說，會計師平日替工商界「算錢、管好錢」，讓工商企業把資源運用在刀口上，歲末有能力就購買物資、捐給需要的人，形成善的循環，大家一起來做，盼望白米善舉讓台中成為一個溫暖的城市。記者黃仲裕／攝影
立委何欣純今天出席會計師公會「寒冬溫情、溫馨關懷」贈米活動-大里太平關懷據點&慈善會時表示，很高興她推出中小學營養午餐全面免費的好政策能夠讓台中市政府共襄盛舉，能夠讓盧秀燕從善如流，希望她是為了台中市的孩子，兒童福利的觀點來做這樣的政策，而不是台北市長蔣萬安講了之後，她才要跟。

何欣純指出，她一直主張兒童福利政策在台中市應該要更落實，加碼更多，面對少子女化的社會，提供更多的社會福利，才能有誘因讓年輕家庭生養小孩，減輕有小孩家庭的負擔。為了孩子，營養午餐免費的政策，她一向是支持的。

何欣純早上在臉書上貼文表示，若她當選市長，台中國中、小營養午餐費用，將由台中市府來負擔，幫家庭及孩子每年節省萬元以上的開銷，台中市國中小學生將近24萬，3年前蔡其昌委員在競選時，已經喊出「營養午餐免費」的政見，可惜沒能成功。盧市長這幾年來依舊「不鬆口、不作為」。現在台北市決定今年9月就要實施，基隆也跟進，更何況中部的彰化、南投、苗栗都已實施多年，身為全國人口第二大的城市，台中沒有理由不做，

台中市長盧秀燕隨後在早上十點緊急開記者會宣布，115學年度開始，中小學營養午餐全面免費提供。

立委何欣純（左五）出席會計師公會「寒冬溫情、溫馨關懷」贈米活動-大里太平關懷據點&慈善會。記者黃仲裕／攝影
