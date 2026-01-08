彰化竹塘國中數位青銀受歡迎 長者主動拿手機要求下載遊戲APP

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣竹塘國中學生到竹塘社區教長者使用iPad玩消除方塊的遊戲。
彰化縣總量管制學校竹塘國中推出數位青銀、代間共學，20名學生到竹塘社區服務22名長者3小時，最有趣的是用平板玩消除方塊遊戲課程，上完課長者主動拿出手機要求學生下載PP；學校驗收服務心得，學生都表示，從長者笑著玩遊戲獲得成就感。

社區服務形式為融合數位健康體驗、認知促進、代間共學，學生事前小組討論如何解說讓長者聽清楚、理解並帶動學習興趣。20名國二、國三學生今上午實際服務時，先演出活動小劇場炒熱氣氛再進入真正課程「數位認知體驗」，學生示範操作iPad玩消除方塊遊戲，這個遊戲簡易入門但可訓練專注力和手指靈活度。

擔任主持人的徐姓學生說，經由活動她深入了解預防失智的重要性，預防方法是多動腦、多運動和保持良好作息，看到這些長輩積極參與，她感到非常開心。莊姓學生表示，他感受長者熱情的心、溫暖活動，長者雖是第一次接觸平板和玩遊戲，都表現熱烈學習興趣，他和同學看到「活到老，學到老。」

上完iPad消除方塊一堂課，舉辦5分鐘競賽，校長黃仲平頒發獎品給優勝者，無論有無得獎，多名長者拿出手機要求學生下載消除方塊遊戲APP。竹塘社區理事長詹鎮福、總幹事詹宏能到場關心致意，學校與社區談妥合作事宜，預計成立定期到社區進行數位服務，持續促進青銀共學、代間互動。

據了解，竹塘國中招生爆滿，進入學生入學總量管制第二年，辦學特色中的一項是數位重點學校，訂定本（114）學年度是學校數位年，除了校訂課程「深耕竹塘全數位化」校內九成教師通過 APPLE TEACHER認證，更走出校園進入社區，健康教育科教師張珮萱查閱資料發現竹塘鄉65歲以上高齡人口達25%，因此設計以台灣鄉村高齡化的失智防治融入樂齡議題、設計數位融入失智症防治課程。

失智症 下載

