雲林國中小達3千人視力未矯正 議員攜手台全醫院下鄉「護眼」
3C產品衝擊學生視力，尤其雲林沿海偏鄉隔代教養多，往往錯失視力矯正黃金時期，視力保養成重要課題，縣議員蔡岳儒攜手台全醫療體系和扶輪社下鄉點亮學童視力，今天為口湖鄉夜光天使班弱勢學生免費驗光配鏡並建立正確視力衛教，這項「點亮雲林」迄今10年已嘉惠逾600人，矯正率近5成。
「點亮雲林」由議員蔡岳儒發起，結合雲林縣婦幼關懷協會、台全醫療體系、北港宗聖扶輪社今天下鄉口湖國中為60多名學生免費驗光配鏡。蔡岳儒指出，據近3年來調查顯示，雲林縣國中小學生視力不良率，國小逾4成、國中更高達6成甚至近約8成，就醫率僅約8成左右，統計約有3千人受檢有問題卻未進一步治療矯正，比率甚高，尤其偏鄉更甚，足顯視力問題的嚴重。
蔡岳儒表示，雲林沿海地區隔代教養弱勢學子多，目前除了麥寮和水林有眼科，其餘均為「無醫鄉」，檢驗配鏡均須長途跋涉到數公里外鄉鎮，十分不便，因此攜手台全醫療體系發起「點亮雲林」行動，結合眼科醫師和驗光師下鄉巡檢，10年下來已為604名弱勢學童完成免費檢驗及配鏡259副。
台全醫療體系執行長林明杰表示，近視若持續惡化，可能發展為高度近視，更有青光眼、視網膜剝離與黃斑部病變等風險，因此兒童階段定期視力檢查及近視控制、戶外活動與正確衛教，是預防與延緩惡化的重要關鍵。
他指出，台全醫療體系近年強化眼科醫療資源，並結合扶輪社、婦幼社團投入公益，以實際行動「點亮雲林」，未來持續投入孩子的視力保護，為下一代創造更明亮的世界。
北港宗聖扶輪服務計畫主委洪裕翔、口湖國中校長孫明山感謝「點亮雲林」行動小組的關懷偏鄉學童，讓海口囝仔也能獲得完善的眼睛養護「看見未來」。
