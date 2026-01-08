快訊

突曬戒指照！蕭煌奇閃電宣布結婚 自嘲「沒在跟你開玩笑」

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

營養午餐免費與否 新北議會藍黨團：中央統籌、別讓地方各自扛

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北營養午餐要不要免費，各界爭論。圖為新北市長侯友宜日前到板橋國小為孩童打菜。記者葉德正／攝影
新北營養午餐要不要免費，各界爭論。圖為新北市長侯友宜日前到板橋國小為孩童打菜。記者葉德正／攝影

台北、基隆、台中、高雄相繼宣布全面推動營養午餐免費政策，新北市議會國民黨團今天指出，提升學生食養權益是朝野共同目標，營養午餐政策不應由各縣市單打獨鬥，籲中央統籌全國一致性、別讓地方財政獨自承擔。

國民黨團書記長王威元表示，新北市人口超過400萬，人均預算卻長期偏低，教育支出已居全國前段，若營養午餐成為全國一致的基本照顧政策，中央就不該讓單一縣市自行承擔動輒數十億元的財政壓力，應由中央統籌制度設計與財源分擔。

黨團副書記長黃心華指出，營養午餐攸關國家對下一代的基本食養承諾，不應淪為縣市之間的財政競賽。若缺乏中央支持，地方恐被迫在「全面免費」與「排擠其他教育政策」之間二選一，反而不利長遠教育發展。

副書記長蔡健棠指出，台南市評估若全面推動營養午餐免費，將新增約8.5億元支出，顯示地方政府普遍面臨沉重負擔，若中央未共同分擔，勢必排擠其他教育與社福預算。

副書記長游輝宂則強調，營養午餐政策關鍵不在「免不免費」，而是孩子實際吃進去的品質與安全，從食材來源、烹調流程到配送與儲存容器，都應全面把關，避免只談價格卻忽略內容。

黨團幹部陳家琪說，若全國同步實施營養午餐免費政策，初估每年約需200億元經費。然而中央政府卻能輕率提出高達1.25兆元的特別預算用於軍事採購，未來每年更將額外支出超過1500億元對美軍購。相較之下，關乎孩子每日基本照顧的營養午餐政策，難道不更值得中央優先正視與投入？

營養午餐 財政

延伸閱讀

林俊憲提營養午餐免費政見 台南「這一點」在六都中最具條件推動

三都推免費營養午餐 家長不喜反憂難監督品質：以後更難吃？

侯友宜籲營養午餐政策統一 政院：財劃法削弱中央財政 無餘裕

北中高相繼宣布營養午餐免費 新北民代促跟進

相關新聞

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

日前北一女一名教師於班級群組轉傳台北市長蔣萬安於雙城論壇的演講影片，但遭質疑不中立，同校教師區桂芝受訪時則談到，學生若硬...

高雄營養午餐政策因年底選舉變「髮夾彎」？市府說明決策過程

相隔僅2天，高雄國中小學生營養午餐政策突然從使用者付費變成免費，爭取市長提名的立委邱議瑩、林岱樺陸續表達支持。粉專用「髮...

影／高雄跟進營養午餐免費 黃偉哲有壓力痛批「台北炫富南部痛苦」

針對外界關心各縣市陸續宣布國中小營養午餐全面免費政策，台南市長黃偉哲上午出席行政院後受訪表示，6都目前已有4都宣布營養午...

三都推免費營養午餐 家長不喜反憂難監督品質：以後更難吃？

包括台北市、台中市及高雄市政府規劃推動「免費營養午餐」政策，引發家長討論。一名台北市學生家長昨(7)日在Threads發文，質疑政策配套不足，擔憂未來孩子的營養午餐品質下滑、家長監督機制弱化，及教育資源錯置，直言該政策恐成為「買票式福利」。

營養午餐免費與否 新北議會藍黨團：中央統籌、別讓地方各自扛

台北、基隆、台中、高雄相繼宣布全面推動營養午餐免費政策，新北市議會國民黨團今天指出，提升學生食養權益是朝野共同目標，營養...

林俊憲提營養午餐免費政見 台南「這一點」在六都中最具條件推動

各縣市紛跟進營養午餐免費，爭取台南市長初選的立委林俊憲在臉書貼文表示，去年11月6日率先提出「營養午餐免費、每周牛乳多一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。