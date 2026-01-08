營養午餐免費與否 新北議會藍黨團：中央統籌、別讓地方各自扛

台北、基隆、台中、高雄相繼宣布全面推動營養午餐免費政策，新北市議會國民黨團今天指出，提升學生食養權益是朝野共同目標，營養午餐政策不應由各縣市單打獨鬥，籲中央統籌全國一致性、別讓地方財政獨自承擔。

國民黨團書記長王威元表示，新北市人口超過400萬，人均預算卻長期偏低，教育支出已居全國前段，若營養午餐成為全國一致的基本照顧政策，中央就不該讓單一縣市自行承擔動輒數十億元的財政壓力，應由中央統籌制度設計與財源分擔。

黨團副書記長黃心華指出，營養午餐攸關國家對下一代的基本食養承諾，不應淪為縣市之間的財政競賽。若缺乏中央支持，地方恐被迫在「全面免費」與「排擠其他教育政策」之間二選一，反而不利長遠教育發展。

副書記長蔡健棠指出，台南市評估若全面推動營養午餐免費，將新增約8.5億元支出，顯示地方政府普遍面臨沉重負擔，若中央未共同分擔，勢必排擠其他教育與社福預算。

副書記長游輝宂則強調，營養午餐政策關鍵不在「免不免費」，而是孩子實際吃進去的品質與安全，從食材來源、烹調流程到配送與儲存容器，都應全面把關，避免只談價格卻忽略內容。

黨團幹部陳家琪說，若全國同步實施營養午餐免費政策，初估每年約需200億元經費。然而中央政府卻能輕率提出高達1.25兆元的特別預算用於軍事採購，未來每年更將額外支出超過1500億元對美軍購。相較之下，關乎孩子每日基本照顧的營養午餐政策，難道不更值得中央優先正視與投入？