林俊憲提營養午餐免費政見 台南「這一點」在六都中最具條件推動

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
爭取民進黨台南市長初選的立委林俊憲提出免費營養午餐政見。圖／取自林俊憲臉書
各縣市紛跟進營養午餐免費，爭取台南市長初選的立委林俊憲在臉書貼文表示，去年11月6日率先提出「營養午餐免費、每周牛乳多一杯」政見後，今年起台北市、台中市、高雄市相繼宣布推動營養午餐免費政策，印證其政策具可行性與前瞻性。他強調，政見來自團隊長期服務基層、彙整民意而成，「為市民提出好政策，不怕別人來學」。

林俊憲分析，台南市在六都中最具條件推動營養午餐免費。現行國中小營養午餐已有超過9成由市府自辦，透過中央廚房供應小校，發揮規模經濟效益，每餐成本不到40元，且可提供有機食材。若全面實施免費政策，每年約增加10億元支出，財政負擔相對六都最低。

除學童政策外，林俊憲也提出「65歲以上長輩免費接種帶狀皰疹疫苗」政見。這項構想源於服務過程中聽到許多長輩深受皮蛇病痛所苦，經評估財政可行性後，規畫在4年內為約36萬名長輩完成接種。該政策不僅獲得醫療團體支持，也被其他縣市參考，包括彰化縣、苗栗縣已陸續推出相關免費接種計畫。

林俊憲強調，台南未來有更大的發展，接下來的市長，應該要投資市民、更照顧孩童與長輩，從民生上提供更多服務，讓更多南漂就業的家庭，願意落籍入戶。

爭取民進黨台南市長初選的立委林俊憲提出免費營養午餐政見。圖／取自林俊憲臉書
營養午餐 林俊憲 帶狀皰疹 疫苗

