快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

聽新聞
0:00 / 0:00

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
北一女一名教師於班級群組轉傳台北市長蔣萬安於雙城論壇的演講影片，但遭質疑不中立，同校教師區桂芝受訪時則談到，學生若硬要將此貼上政治標籤，「這就是腦殘。」本報資料照片／記者曾原信攝影
北一女一名教師於班級群組轉傳台北市長蔣萬安於雙城論壇的演講影片，但遭質疑不中立，同校教師區桂芝受訪時則談到，學生若硬要將此貼上政治標籤，「這就是腦殘。」本報資料照片／記者曾原信攝影

日前北一女一名教師於班級群組轉傳台北市長蔣萬安於雙城論壇的演講影片，但遭質疑不中立，同校教師區桂芝受訪時則談到，學生若硬要將此貼上政治標籤，「這就是腦殘」。立委吳沛憶質疑，區師此舉恐怕已違背公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，教育部則表示，會請台北市教育局了解。

北一女一名教師之前分享蔣萬安於雙城論壇的演講影片，指其文稿寫得好，善用對比、排比、隱喻，將不同政治立場提升至為民服務的高度，十分精彩，給予學生參考，但卻遭學生質疑不中立，讓政治涉入校園。

北一女中教師區桂芝日前受訪時表示，蔣萬安在雙城論壇的演說展現高ＥＱ且金句連連，是很好的版本，學生硬要將此貼上政治的標籤，「這就是腦殘。」

立法院今天舉行教育文化委員會，民進黨籍立委吳沛憶指出，北一女教師轉傳蔣萬安的演講、讚許演講技巧佳，市長確實很棒，但學生表達不同意見時，區桂芝卻稱學生是腦殘，形同公然透過媒體羞辱學生，就算沒有違反教師法，也可能違背公立高級中等以下學校教師成績考核辦法。

吳沛憶說，民主社會尊重不同的言論自由、政治立場，老師與學生有不同意見，可以跟學生討論、辯論，但透過媒體說學生是腦殘，則十分不恰當，要求教育部了解是否有違教學、教師倫理。

教育部常務次長朱俊彰則表示，老師應遵守教育中立、恪守專業，也應該建立學生正確的公民素養，會要求地方政府督導各級學校落實分際，該案也會請台北市教育局了解。

教師 蔣萬安 北一女 區桂芝

延伸閱讀

蔣萬安推國中小免費營養午餐 羅廷瑋喊話盧秀燕跟進

影／交通安全陷阱？北市庇護島挨批豆腐渣 民代促蔣萬安會勘

蔣萬安營養午餐免費 吳欣岱稱搖頭...應提食安護盾限2類

AIT處長谷立言會晤蔣萬安 商討如何加強美台安全、商業等合作

相關新聞

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

日前北一女一名教師於班級群組轉傳台北市長蔣萬安於雙城論壇的演講影片，但遭質疑不中立，同校教師區桂芝受訪時則談到，學生若硬...

高雄營養午餐政策因年底選舉變「髮夾彎」？市府說明決策過程

相隔僅2天，高雄國中小學生營養午餐政策突然從使用者付費變成免費，爭取市長提名的立委邱議瑩、林岱樺陸續表達支持。粉專用「髮...

影／高雄跟進營養午餐免費 黃偉哲有壓力痛批「台北炫富南部痛苦」

針對外界關心各縣市陸續宣布國中小營養午餐全面免費政策，台南市長黃偉哲上午出席行政院後受訪表示，6都目前已有4都宣布營養午...

三都推免費營養午餐 家長不喜反憂難監督品質：以後更難吃？

包括台北市、台中市及高雄市政府規劃推動「免費營養午餐」政策，引發家長討論。一名台北市學生家長昨(7)日在Threads發文，質疑政策配套不足，擔憂未來孩子的營養午餐品質下滑、家長監督機制弱化，及教育資源錯置，直言該政策恐成為「買票式福利」。

林俊憲提營養午餐免費政見 台南「這一點」在六都中最具條件推動

各縣市紛跟進營養午餐免費，爭取台南市長初選的立委林俊憲在臉書貼文表示，去年11月6日率先提出「營養午餐免費、每周牛乳多一...

影／苗栗頒發國中會考成績激勵方案獎金逾600萬元 鼓勵學子就近入學

苗栗縣政府今天頒發優秀國中畢業生就讀縣內高中職激勵翻轉方案、國中教育會考成績激勵方案、體育優秀學生及學校拔尖、扶弱獎金、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。