北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

日前北一女一名教師於班級群組轉傳台北市長蔣萬安於雙城論壇的演講影片，但遭質疑不中立，同校教師區桂芝受訪時則談到，學生若硬要將此貼上政治標籤，「這就是腦殘」。立委吳沛憶質疑，區師此舉恐怕已違背公立高級中等以下學校教師成績考核辦法，教育部則表示，會請台北市教育局了解。

北一女一名教師之前分享蔣萬安於雙城論壇的演講影片，指其文稿寫得好，善用對比、排比、隱喻，將不同政治立場提升至為民服務的高度，十分精彩，給予學生參考，但卻遭學生質疑不中立，讓政治涉入校園。

北一女中教師區桂芝日前受訪時表示，蔣萬安在雙城論壇的演說展現高ＥＱ且金句連連，是很好的版本，學生硬要將此貼上政治的標籤，「這就是腦殘。」

立法院今天舉行教育文化委員會，民進黨籍立委吳沛憶指出，北一女教師轉傳蔣萬安的演講、讚許演講技巧佳，市長確實很棒，但學生表達不同意見時，區桂芝卻稱學生是腦殘，形同公然透過媒體羞辱學生，就算沒有違反教師法，也可能違背公立高級中等以下學校教師成績考核辦法。

吳沛憶說，民主社會尊重不同的言論自由、政治立場，老師與學生有不同意見，可以跟學生討論、辯論，但透過媒體說學生是腦殘，則十分不恰當，要求教育部了解是否有違教學、教師倫理。

教育部常務次長朱俊彰則表示，老師應遵守教育中立、恪守專業，也應該建立學生正確的公民素養，會要求地方政府督導各級學校落實分際，該案也會請台北市教育局了解。