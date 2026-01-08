影／苗栗頒發國中會考成績激勵方案獎金逾600萬元 鼓勵學子就近入學

苗栗縣政府今天頒發優秀國中畢業生就讀縣內高中職激勵翻轉方案、國中教育會考成績激勵方案、體育優秀學生及學校拔尖、扶弱獎金、共發出600多萬元，縣府統計3年前留縣就讀的會考成績優異學生，各高中有10人進入頂尖大學，縣長鍾東錦重申他支持廢除偏鄉迷你小校，在縣內爭取科學園區實中，方便學子就近入學的理念 。

縣府教育處指出，個人獎勵金部分，去年會考成績5A5+寫作五級分以上可獲獎學金8萬元，共有國立竹南高中等5校15名學生獲獎；會考成績5A寫作五級分以上可獲3萬6000元，國立苗栗高中等3校有6名學生；運動表現優異，全中運及排球甲組聯賽等競賽前三名獲頒獎學金8萬元，縣立苑裡高中張瑋修等6校29名學生獲獎。

鍾東錦強調，他認為偏鄉小校學生數太少，欠缺與外界互動，不利於學生成長學習，因此他支持小校裁併，並直接補助交通費用給遭裁撤小校的學生家長，一年最多200萬元，撤校多出的1000萬元可專款專用給合併學校增加教育設備，此外，縣內爭取科學園區實驗高中，國科會已表明只要苗栗大矽谷園區畫定就支持設校，目前縣府先與國立陽明交通大學合作在高鐵特定區籌設學院培育科技人才、同時興辦實驗教育中學，從幼兒園以上到高中的學子都可就讀。

教育處表示，君毅高中國中部楊永新去年會考獲5A10+寫作6級分滿分榜首殊榮，他選擇就讀國立竹南高中；縣立苑裡高中國中部2025年JHVL國中甲級聯賽奪冠，冠軍隊成員張瑋修、柯昱承、鄭文冠、王品皓、林雋恩、張祐琦等人也繼續留在縣立苑中就讀。優秀國中畢業生留在縣內就讀高中職可參加縣府推動的高中雙聯學制及澳視群英展翅計畫，遠赴國外參與多元課程提；優秀運動員在扎實穩健的訓練基礎上，縣府能有系統地培訓及支持體育專長學生，提供完善的體能訓練、升學輔導及獎勵，形成從基層到精英的完整鏈條，更有鮭魚回流計畫獎勵金及其他獎學金挹注，能在安穩的環境中學習充實自我，更有機會錄取國立優質大學。

苗栗縣為鼓勵縣內國中學科優秀學生及優秀運動員就讀縣內公私立高中職，落實12年國教國中畢業生就近入學的政策目標，訂定「苗栗縣優秀國中畢業生就讀本縣高中職激勵翻轉方案」，提供學子個人獎勵金及國、高中職學校團體獎勵金。114學年度共有50人、9所高中職及16所國中達到方案獎勵標準，共頒發個人獎金373萬6000元，團體獎金141萬元，合計獎金514萬6000元。另外激勵方案學校獎，拔尖有15校，扶弱有9校達獲獎標準，共頒128萬元，今天頒發獎勵金總額達642萬6000元。