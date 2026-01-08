快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

高雄營養午餐政策因年底選舉變「髮夾彎」？市府說明決策過程

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
今天上午11時左右高雄市府宣布全市公立國中小營養午餐免費，教育局長吳立森中午隨即前往青年國中訪視，並為學生們打菜，學生得知營養午餐免費都相當高興。圖／高市教育局提供
今天上午11時左右高雄市府宣布全市公立國中小營養午餐免費，教育局長吳立森中午隨即前往青年國中訪視，並為學生們打菜，學生得知營養午餐免費都相當高興。圖／高市教育局提供

相隔僅2天，高雄國中小學生營養午餐政策突然從使用者付費變成免費，爭取市長提名的立委邱議瑩、林岱樺陸續表達支持。粉專用「髮夾彎」形容，也有網友質疑，陳菊時代曾短暫實施免費政策，希望不是為了市長選舉而開出的短暫支票。市府表示，考量預算及精算後提出，並非政策大轉彎。

桃園市在六都之中率先提供免費營養午餐，台北市長蔣萬安本月6日宣布跟進，當日高市教育局表示，本市學校午餐維持使用者付費原則，家境困難的孩子給予全額補助，將教育經費將用在對孩子最有意義的項目，避免排擠其他教育政策經費。

今天上午11時左右，陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費，估計每學年增加18億元經費，嘉惠全市約18萬名學生。18分鐘之後立委邱議瑩也發文說，她支持陳其邁市長，推動高雄市國中小營養午餐全面免費，在政策討論階段，她就主動向市長提出建議，也成功促成市府相關規畫。1小時之後立委林岱樺也跟進表達支持。

邱議瑩說，營養午餐是孩子在校期間最重要的一餐，她主張每個孩子都該享有同等、優質的營養照顧。吃的飽，也要吃的好，除了免費，更要為孩子嚴格把關食安與營養均衡，「持續提升高雄市的教育品質，讓高雄的孩子健康長大，這是我對市民的承諾」。

林岱樺表示全力支持，未來若由她擔任高雄市長，將在既有政策基礎上再加碼，讓高雄的孩子「吃得更好、長得更壯、學得更強」。

議員鍾易仲說，蔣萬安推出這項政策，民進黨陣營就有「錢從哪裡來」、「把關比省錢重要」等酸言酸語。陳其邁常講的，「錢不是問題」。只有在政治攻防、不想做某些事的時候，錢才會變成問題。經過這次的經驗，他也奉勸民進黨陣營，碰到民生政策真的不要膝反應，應該多思考政策的善意，這才是全民之福。

議員許采蓁說，樂見高雄孩子可以享有免費營養午餐，但也為教育局昨天還在酸台北市，今天就自己打臉自己感到不解。難道給廠商開演唱會免場租賺錢的時候，就不在意「使用者付費」，反而對高雄的孩子倒是十分苛刻，認定標準令人不解。

政策轉變太快也引來外界質疑，有粉專用「髮夾彎」來形容，有人說「要選舉了開始大撒幣了」，也有市民擔心市府是為了市長選舉而開出的短暫支票，會如同2010年陳菊當市長時那樣，只實施4個月就結束。

市府說明，免費政策是在精算整體預算確定能承擔後對外公布，考慮2天才決定跟進，並非大轉彎。

今天上午11時左右高雄市府宣布全市公立國中小營養午餐免費，立委邱議瑩不久後也在粉專發文相挺，圖卡也隨文貼上，速度相當快。圖／取自邱議瑩粉專
今天上午11時左右高雄市府宣布全市公立國中小營養午餐免費，立委邱議瑩不久後也在粉專發文相挺，圖卡也隨文貼上，速度相當快。圖／取自邱議瑩粉專
今天上午11時左右高雄市府宣布全市公立國中小營養午餐免費，教育局長吳立森中午隨即前往青年國中訪視，並為學生們打菜，學生得知營養午餐免費都相當高興。圖／高市教育局提供
今天上午11時左右高雄市府宣布全市公立國中小營養午餐免費，教育局長吳立森中午隨即前往青年國中訪視，並為學生們打菜，學生得知營養午餐免費都相當高興。圖／高市教育局提供

營養午餐 高雄

延伸閱讀

金門大橋落海失蹤男身分曝光 曾獲陳其邁讚「受人敬重的長輩」

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

林岱樺聲援積極查辦「績優督導」性侵案 嘆「社會安全網出現破口」

初選政見會／林岱樺稱已死過一次 邱議瑩自嘲公認有夠兇

相關新聞

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

日前北一女一名教師於班級群組轉傳台北市長蔣萬安於雙城論壇的演講影片，但遭質疑不中立，同校教師區桂芝受訪時則談到，學生若硬...

高雄營養午餐政策因年底選舉變「髮夾彎」？市府說明決策過程

相隔僅2天，高雄國中小學生營養午餐政策突然從使用者付費變成免費，爭取市長提名的立委邱議瑩、林岱樺陸續表達支持。粉專用「髮...

影／高雄跟進營養午餐免費 黃偉哲有壓力痛批「台北炫富南部痛苦」

針對外界關心各縣市陸續宣布國中小營養午餐全面免費政策，台南市長黃偉哲上午出席行政院後受訪表示，6都目前已有4都宣布營養午...

三都推免費營養午餐 家長不喜反憂難監督品質：以後更難吃？

包括台北市、台中市及高雄市政府規劃推動「免費營養午餐」政策，引發家長討論。一名台北市學生家長昨(7)日在Threads發文，質疑政策配套不足，擔憂未來孩子的營養午餐品質下滑、家長監督機制弱化，及教育資源錯置，直言該政策恐成為「買票式福利」。

林俊憲提營養午餐免費政見 台南「這一點」在六都中最具條件推動

各縣市紛跟進營養午餐免費，爭取台南市長初選的立委林俊憲在臉書貼文表示，去年11月6日率先提出「營養午餐免費、每周牛乳多一...

影／苗栗頒發國中會考成績激勵方案獎金逾600萬元 鼓勵學子就近入學

苗栗縣政府今天頒發優秀國中畢業生就讀縣內高中職激勵翻轉方案、國中教育會考成績激勵方案、體育優秀學生及學校拔尖、扶弱獎金、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。