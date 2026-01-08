快訊

中職／我會帶著笑容回來！獨生女邊荷律強撐喪父之痛母親也倒下

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

自營商也賣了…三大法人提款116億元 成交值百億大咖唯有「這檔」漲停

影／高雄跟進營養午餐免費 黃偉哲有壓力痛批「台北炫富南部痛苦」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲上午出席行政院後受訪。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲上午出席行政院後受訪。圖／台南市政府提供

針對外界關心各縣市陸續宣布國中小營養午餐全面免費政策，台南市長黃偉哲上午出席行政院後受訪表示，6都目前已有4都宣布營養午餐免費，市府將審慎評估自身財政狀況後再做因應，但也痛批新版財政收支劃分法上路後，對台南的財源分配更加不利，「朱門酒肉臭、路有凍死屍」，台北市可以揮霍卻造成其他縣市的痛苦。

黃偉哲指出，台南財政條件與北部縣市差距明顯，，財政條件優渥的縣市，難道要用這種方式來「炫富」嗎？現在已到了「朱門酒肉臭路有凍死屍」的情況了，未排富即全面實施福利政策，又要來跟其他縣市炫耀，拿了大把的統籌分配稅款，拿去亂花造成別人的困擾。

黃偉哲強調，營養午餐不是不能免費，而是還有許多更急迫需要處理的市政部分，讓南部的縣市非常痛苦，高雄市已宣布實施相關政策，確實對台南形成壓力，但會好好去思考，預計在今年8月、也就是新學年度開始前，做出政策性決定，中間還有約7個月內，完整評估財政承受度再做決定。

黃偉哲說會先把市政的優先順序排序出來，而不是像有些縣市「得了便宜又賣乖」，自己拿了大把的統籌分配稿去浪費虛擲，讓比較窮困的縣市造成施政的困擾，深深不以為然。

黃偉哲不滿說，台北市已完成鐵路地下化與捷運建設，如今再推動營養午餐免費，台北市除了沒有用黃金打造馬路和人行道之外，其他不是什麼都做了嗎？相較之下，南部縣市仍須投入數百億元補齊長期落後的交通與公共建設，卻無法享有相同的財政餘裕，整體結構對南部並不公平。

他也呼籲應重新檢討財政收支劃分制度，對財政較為困難的縣市中央要提高補助比例，財政分級很弱後的縣市，不應再用這種方式進一步增加地方負擔。

黃偉哲說，以台南市約14萬名中小學生估算，若每人每年約1萬元，總經費約需14億元，目前仍需進一步精算。他強調，台南財政自給率偏低，每一筆支出都必須精打細算，若中央不補助，對地方財政將是沉重負擔。

黃偉哲調，統籌分配稅款增加幅度同樣存在明顯差距，以台北市增加約416億元為例，台南僅增加約161億元，但仍須支應捷運與鐵路地下化等重大建設，蔣市長可以拿來揮霍台南市是沒有辦法，還要精算財政排擠一定會有，到底是要排擠那部分是面臨的困擾。

財政收支劃分法 黃偉哲 營養午餐

延伸閱讀

財力大洗牌 黃偉哲轟藍白惡修財劃法：朱門酒肉臭、同島不同命

鈴木愛理貼臉「菜奇鴨」破5.4萬讚 台南夜市魅力人氣飆

台灣共產黨升五星旗 黃偉哲強硬拆除：國家的尊嚴不容踐踏

歷練完整！台南市發布第三位副市長 由民政局長姜淋煌出任

相關新聞

北一女老師區桂芝稱學生「腦殘」 教育部將請北市教育局了解

日前北一女一名教師於班級群組轉傳台北市長蔣萬安於雙城論壇的演講影片，但遭質疑不中立，同校教師區桂芝受訪時則談到，學生若硬...

高雄營養午餐政策因年底選舉變「髮夾彎」？市府說明決策過程

相隔僅2天，高雄國中小學生營養午餐政策突然從使用者付費變成免費，爭取市長提名的立委邱議瑩、林岱樺陸續表達支持。粉專用「髮...

影／高雄跟進營養午餐免費 黃偉哲有壓力痛批「台北炫富南部痛苦」

針對外界關心各縣市陸續宣布國中小營養午餐全面免費政策，台南市長黃偉哲上午出席行政院後受訪表示，6都目前已有4都宣布營養午...

三都推免費營養午餐 家長不喜反憂難監督品質：以後更難吃？

包括台北市、台中市及高雄市政府規劃推動「免費營養午餐」政策，引發家長討論。一名台北市學生家長昨(7)日在Threads發文，質疑政策配套不足，擔憂未來孩子的營養午餐品質下滑、家長監督機制弱化，及教育資源錯置，直言該政策恐成為「買票式福利」。

林俊憲提營養午餐免費政見 台南「這一點」在六都中最具條件推動

各縣市紛跟進營養午餐免費，爭取台南市長初選的立委林俊憲在臉書貼文表示，去年11月6日率先提出「營養午餐免費、每周牛乳多一...

影／苗栗頒發國中會考成績激勵方案獎金逾600萬元 鼓勵學子就近入學

苗栗縣政府今天頒發優秀國中畢業生就讀縣內高中職激勵翻轉方案、國中教育會考成績激勵方案、體育優秀學生及學校拔尖、扶弱獎金、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。