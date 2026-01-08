彰化平和國小建和分校擴建波折 二期校舍投入2億今動工

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化平和國小建和分校因校地空間有限，目前僅約40至50名學生在校就讀。彰化縣政府今日舉行第二期校舍新建工程動土典禮，投入縣款2億946萬餘元，將興建地上4層、共28間教室的教學大樓，預計明年年11月完工。縣府教育處指出，過去建和分校學生升上中高年級需前往平和本校就讀，未來可在分校一路完成學業。

彰化縣長王惠美表示，建和分校校園建設承載家長與社區多年期待，工程由縣府全額支應。教學大樓設計融入「植物葉脈」生命意象，建築線條如自然律動般延伸，強調通風與採光，兼顧空間層次與美學，打造與自然和諧共生的優質學習環境。

縣府也規劃第三期工程，預計再投入3億9835萬元，興建操場與地下停車場，以紓解上下學尖峰車流及周邊停車壓力，提升家長接送安全與便利性，實現校園與社區共好。

平和國小校長王麗惠指出，目前全校學生數為1161人，未來新生班級數預估維持6至7班。建和校區現有約4個班級使用，她感謝縣府，及歷任校長、家長會、行政團隊及建築師的共同努力，投入2億多元經費支持建設。

平和建和校區擴建過程一波三折，彰化縣府1988年公告徵收彰化市文小七用地，規劃平和國小擴建分校，2007年第一期工程完工後開始有學生入校上課，但基地南側長期仍有住戶占用，環境一度髒亂，縣府後續公告拆除現有房舍，並重新規劃設計，二期工程動土後，校園面貌將全面提升。

教育處表示，第二校舍推動曾面臨土地整合與基地整備等挑戰，新校舍完成後，將提供每年級3班、共28間教室及專科教室，學生可依學區就近選擇建和分校或本校就讀，低年級學生也可在建和校區順利銜接中高年級，減輕家長接送負擔。

