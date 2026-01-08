快訊

三都推免費營養午餐 家長不喜反憂難監督品質：以後更難吃？

聯合新聞網／ 綜合報導
包括台北市、台中市及高雄市長相繼提出公立國中小營養午餐免費政策，有家長憂心品質及監管若無配套，恐令孩子更加食不下嚥。國小營養午餐示意圖。 聯合報系資料照
包括台北市、台中市及高雄市政府規劃推動「免費營養午餐」政策，引發家長討論。一名台北市學生家長昨(7)日在Threads發文，質疑政策配套不足，擔憂未來孩子的營養午餐品質下滑、家長監督機制弱化及教育資源錯置，直言該政策恐成為「買票式福利」。

一名台北市學生家長指出，目前學校營養午餐的團膳廠商由學校決定，家長會志工也有權利可抽查、試吃並即時反映問題，但若全面免費後，團膳廠商是否仍由學校單方面主導、家長是否還能有效監督，在多名市長端出福利後，至今未見清楚說明其配套措施。她擔心，若改由政府統一招標，學校與家長屆時恐失去對營養午餐的品質話語權。

多名家長在留言區中直言，表示現行一餐約60元的營養午餐已時有「不好吃」、甚至難吃的情況出現，免費後若預算未同步提高，恐導致菜色與品質進一步下降，增加更多的廚餘浪費。「我寧願多付一點錢，讓孩子吃得好、吃得安心，而不是雖然免費，卻讓孩子食不下嚥。」

具監廚經驗的家長表示，過去曾在學校午餐查核過程中發現食安與流程缺失，但相關建議未被採納，後續甚至發生食品安全事件，對於免費政策下是否仍能嚴格把關，深感憂慮。

部分家長與教師指出，目前弱勢學生本就已有午餐補助，全面免費反而模糊政策焦點，認為預算應優先用於提升午餐品質、增加營養師人力、改善校園老舊設施、補助代理教師與課後照顧資源，而非齊頭式地補貼所有學生。

另有家長分享外縣市經驗，指出部分實施免費營養午餐的地區，曾出現品質下降、食材單一、孩子拒吃等情況，質疑北市是否已做好長期規劃與監督機制。由於學生在公立體系需連續就讀多年，家長擔心一旦政策上路，將難以回頭。

對於外界批評，也有少數聲音認為，目前相關細節尚未公布，不宜過早定論，家長會與監廚制度仍具制衡力量，應待完整配套出爐後再行檢視。

不過，多數家長呼籲市府正視基層聲音，公開說明招標制度、監督機制與品質標準，避免讓免費政策淪為形式上的政績工程。家長強調，營養午餐的核心不在「免不免費」，而在於「孩子能不能吃得好、吃得安心」。

營養午餐

