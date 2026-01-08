北中高相繼宣布營養午餐免費 新北民代促跟進

台北、台中、高雄相繼宣布營養午餐免費，新北市則因財政支出龐大，尚未宣布。新北藍綠民代都認為，新北應該盡速跟上，並說明執行時程，避免相對剝奪感。

新北市議會民進黨團總召廖宜琨則指出，黨團已在議會提案，基於北北桃生活圈福利政策公平性，並同步紓解家長通勤與育兒壓力，主張應盡速推動「國中小學生營養午餐全面免費」政策，透過預算整合與分階段實施，落實教育平權，確保學童營養與健康。

廖宜琨說，除近期宣布的台北市、台中市、高雄市，已有10餘個縣市推動營養午餐免費，新北市與台北、桃園等地生活圈高度重疊，卻尚未跟進，在周邊縣市普及教育福利的情況下，已讓不少跨區通勤、就業的家長感受到明顯的「福利落差」。

廖宜琨說，若由現行針對性補助改為全面免費，不僅能簡化行政流程，也有助避免弱勢學生在校園中被標籤化，真正落實不分家庭背景、人人平等受惠的教育理念。

民進黨新北市議員陳乃瑜則批，市府不是做不到、也不是沒錢，而是選擇不做、不願為孩子花錢；她攤開財政資料指出，新北市完全有能力自行負擔，所謂「等中央、等補助、等制度」只是拖延藉口，這不是財政問題，而是價值選擇。

陳乃瑜質疑，同處首都生活圈，為何只有新北孩子要繼續負擔午餐費？當其他城市投資孩子，新北卻在有能力下不把孩子放在優先順位，形同變相懲罰學童與家長。她強調將持續監督，要求市府清楚說明立場、提出具體時程與承諾，呼籲立即補上這項最基本的投資，別讓新北成為首都圈中「對孩子最不友善」的城市。

國民黨新北市議員陳偉杰則表示，各縣市對於照顧學童、減輕家庭負擔已有高度共識，營養午餐不僅是教育議題，更是基本的兒少照顧政策，新北市府應正視市民期待，盡速啟動相關政策研議與財務評估，清楚向社會說明立場與時程，讓孩子的權益不因行政遲疑而被延後，也讓家長看到市府願意承擔、願意前進的態度。

不過他指出，中央政府未能妥善處理相關預算問題，導致地方政府各行其是，恐怕會讓民眾產生相對剝奪感。

國民黨新北市議員黃心華指出，市長侯友宜近期已釋出善意，表示將檢討現行財政結構與負擔比例，評估是否可在明年適時推動相關政策，不論縣市規模大小，政府提供更多福利本就值得肯定，尤其將資源投資在孩子身上，是最正確的選擇，推動免費政策的同時，也應同步確保餐食品質持續提升。

黃心華說，新北市人口基數大，全面推動營養午餐免費，初估每年需編列約46億元預算，對市庫財政勢必造成一定衝擊，市府今年已回應黨團訴求，讓私立中小學同樣享有有機蔬菜補助，顯示政策朝「好上加好」方向前進，期盼營養午餐免費政策能順利實現。