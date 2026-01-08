桃3年前已推免費營養午餐 張善政：終於大家都往同一方向走了

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今在臉書發文表示，桃園早在2023年就率先推出免費營養午餐，樂見更多縣市跟進，讓更多孩子受到照顧。圖／取自張善政臉書
桃園市長張善政今在臉書發文表示，桃園早在2023年就率先推出免費營養午餐，樂見更多縣市跟進，讓更多孩子受到照顧。圖／取自張善政臉書

台北、台中、高雄等縣市近日陸續宣布國中小營養午餐免費政策，桃園市長張善政今在臉書發文表示，桃園早在2023年就率先推出該政策，當時面臨資金來源、品質把關等挑戰，但為了照顧下一代，市府堅持推動。他強調，好的政策受惠的是全民，樂見更多縣市跟進，讓更多孩子受到照顧。

張善政表示，看到其他縣市陸續宣布營養午餐免費，第一個反應不是「我們早就做了」，而是「終於，大家都往同一個方向走了」。桃園在2023年率先推出時並不輕鬆，當時必須思考資金來源、避免排擠其他必要支出，以及如何確保品質與永續運作。

張善政提到，雖然外界曾有質疑聲音，但市府堅持的理由很純粹，「如果連孩子每天中午這一餐，我們都不願意分擔，那我們還談什麼照顧下一代」。他在2022年競選時就提出免費營養午餐政見，不是為了加分，而是看到家長面臨物價上漲、薪資未必跟上的壓力，加上少子化時代每個孩子都更珍貴，公共政策應該更積極。

張善政表示，為避免讓孩子少一年照顧、家長多一年壓力，他在上任百日內就拍板定案，寧願壓力由市府承擔。隨著物價持續上漲，為確保孩子營養不打折，市府兩度提升補助上限，目前每餐補助達51元。

他指出，桃園也結合農業局推動食農教育，將在地黑豬肉、蓮藕、桂竹筍等食材納入菜單，讓孩子在適當季節享用最好食材，同時認識家鄉、親近土地。在食安把關方面，孩子每天入口的食物沒有妥協餘地。

「好的政策受惠的是全民，越多不分藍綠的縣市跟進，就有越多孩子被照顧。」張善政表示，他期待透過社會共識的建立，不再有人用有色眼鏡看待這項政策，「站在孩子面前，政治真的可以退後一點」，也感謝家長、學校、營養師、廚工和第一線夥伴，讓免費營養午餐不只是政策，而是每天中午熱騰騰的心意。

