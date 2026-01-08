快訊

格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

曹西平身後事如何處理？乾兒子發4聲明曝最新進度：感謝三哥返台協助

又是移民執法局！美國明尼蘇達女子遭擊斃，執法過當惹議

聽新聞
0:00 / 0:00

國中教育會考日期確定了！5月16至17日舉行 簡章明天公告

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
國中會考每天第一節考試說明自8時20分開始，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語。示意圖。圖／聯合報系資料照片
國中會考每天第一節考試說明自8時20分開始，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語。示意圖。圖／聯合報系資料照片

115年國中教育會考訂於5月16、17日舉行，考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，各考區簡章自1月9日起於全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並於國中教育會考網站（ https://cap.rcpet.edu.tw ）免費下載，另各考區試務會將販售紙本簡章。教育部提醒，考生務必留意試務期程，以免影響應試。

教育部表示，國中應屆畢業生除經直轄市、縣市政府核准外，均應參加國中教育會考，且一律免繳報名費，由就讀學校於3月5至7日集體報名。個別報名的非國民中學應屆畢業生或持國外學歷、大陸地區學歷的學生，酌收報名費500元，於3月2日9時起至3月4日17時前，上網填寫報名資料（ https://cap.rcpet.edu.tw ），並於確認填寫的報名資料無誤後，列印個別報名表；再於3月5日至3月7日受理報名時間內，將報名資料親送至考區試務會完成報名。寄發准考證日期為4月10日，寄發成績通知單及開放網路成績查詢日期為6月5日。

另外，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可依需求提出應考服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、其他服務及輔具等項目。聽覺障礙考生可申請免參加英語聽力考試，其英語閱讀等級即為英語整體等級，並依其英語閱讀答對題數加註標示。

國中會考每天第一節考試說明自8時20分開始，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語，其中英語採2階段方式進行，先考英語閱讀60分鐘、休息30分鐘，再考英語聽力25分鐘。

教育部指出，考生若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並落實遵守規定，尤其不可攜帶非應試用品，例如數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字（廠牌標誌除外），惟數字不可有根號。請考生預先依簡章規定準備應試物品，並特別注意相關規定，以免違規。

英語 國中教育會考 教育部

延伸閱讀

被控阻擋公立大學接手亞太校地 教育部司長駁：若有我馬上辭職

10年來仍停留徵詢各界意見 修大學法教育部「沒立場」挨轟

鐘點費調升回溯 代課費差額老師得自掏腰包？教育部：公費支出

848家敲定股東會日期

相關新聞

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

高雄市長陳其邁市長今天宣布，全市公立國中小學115年度營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，全市約18萬名學生...

國中教育會考日期確定了！5月16至17日舉行 簡章明天公告

115年國中教育會考訂於5月16、17日舉行，考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，各考區簡章自1月9日起...

桃3年前已推免費營養午餐 張善政：終於大家都往同一方向走了

台北、台中、高雄等縣市近日陸續宣布國中小營養午餐免費政策，桃園市長張善政今在臉書發文表示，桃園早在2023年就率先推出該...

台中市公立國中小營養午餐免費 藍白議員要求擴大到私立學校

台中市長盧秀燕今天宣布115學年度開始公立國中小營養午餐免費。國民黨台中市黨團與民眾黨台中市黨部都認為，營養午餐免費是好...

台中公立國中小營養午餐全面免費 楊瓊瓔：投資教育希望永遠在

台中市長盧秀燕今天宣布台中公立國中小營養午餐全面免費，逾21萬名學生受惠，立委楊瓊瓔表示，投資教育、希望永遠在，她感謝盧...

台中麗喆中小學耶誕慈善募款 145萬元全捐贈弱勢

台中市麗喆雙語中小學暨幼兒園今天舉辦耶誕慈善募款捐贈儀式，校方將中小學及幼兒園的家長與師生於去年耶誕節募得的善款，共14...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。