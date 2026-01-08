國中教育會考日期確定了！5月16至17日舉行 簡章明天公告

115年國中教育會考訂於5月16、17日舉行，考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，各考區簡章自1月9日起於全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並於國中教育會考網站（ https://cap.rcpet.edu.tw ）免費下載，另各考區試務會將販售紙本簡章。教育部提醒，考生務必留意試務期程，以免影響應試。

教育部表示，國中應屆畢業生除經直轄市、縣市政府核准外，均應參加國中教育會考，且一律免繳報名費，由就讀學校於3月5至7日集體報名。個別報名的非國民中學應屆畢業生或持國外學歷、大陸地區學歷的學生，酌收報名費500元，於3月2日9時起至3月4日17時前，上網填寫報名資料（ https://cap.rcpet.edu.tw ），並於確認填寫的報名資料無誤後，列印個別報名表；再於3月5日至3月7日受理報名時間內，將報名資料親送至考區試務會完成報名。寄發准考證日期為4月10日，寄發成績通知單及開放網路成績查詢日期為6月5日。

另外，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生，可依需求提出應考服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、其他服務及輔具等項目。聽覺障礙考生可申請免參加英語聽力考試，其英語閱讀等級即為英語整體等級，並依其英語閱讀答對題數加註標示。

國中會考每天第一節考試說明自8時20分開始，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗；第二天上午考自然、英語，其中英語採2階段方式進行，先考英語閱讀60分鐘、休息30分鐘，再考英語聽力25分鐘。

教育部指出，考生若需使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並落實遵守規定，尤其不可攜帶非應試用品，例如數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具；直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字（廠牌標誌除外），惟數字不可有根號。請考生預先依簡章規定準備應試物品，並特別注意相關規定，以免違規。