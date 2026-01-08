快訊

格陵蘭巡防靠雪橇犬！BBC揭川普有3招能得手 專家看衰「再等1000年」

曹西平身後事如何處理？乾兒子發4聲明曝最新進度：感謝三哥返台協助

又是移民執法局！美國明尼蘇達女子遭擊斃，執法過當惹議

聽新聞
0:00 / 0:00

台中市公立國中小營養午餐免費 藍白議員要求擴大到私立學校

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕（中）宣布115學年度起公立國中小營養午餐免費，藍、白建議擴大補助範圍到私立學校，綠批評施政見風使舵。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕（中）宣布115學年度起公立國中小營養午餐免費，藍、白建議擴大補助範圍到私立學校，綠批評施政見風使舵。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天宣布115學年度開始公立國中小營養午餐免費。國民黨台中市黨團與民眾黨台中市黨部都認為，營養午餐免費是好事，但不應差別對待，應擴大實施到私立學校；綠營則批評盧市府過去不斷推拖，如今看政治風向才跟進政策。

國民黨台中市議會黨團書記長李中表示，黨團近年多次建議調高國中小營養午餐補助，全額補助更好，並加碼補助公私立高中職；很高興市府今天宣布公立國中小營養午餐免費，國民黨團也會全力支持市府3月向議會提出的追加預算。

李中也指出，台中還有許多私立國中小、公私立高中職的學生，就算只補助每餐5元或10元，都能減輕家長負擔，既然市府決定全面補助公立國中小，何不擴大補助範圍到私立國中小與公私立高中職？教育政策應是全面性的，照顧孩子不分公私立或國高中。

民眾黨台中市黨部主委陳清龍分析，市府原本每年補助營養午餐的經費就是14億元，公立國中小營養午餐免費總預算30億元，實際上只增加16億元，占年度總預算歲出1980億元的0.8%，用不到1%的總預算推動便民政策，可以說是幸福投資，也不會造成財政困擾。

另一方面，陳清龍也認為，補助範圍應該擴及私立國中小，目前全市私立國中小學生約2.5萬人，若將他們也納入補助範圍，約需增列2.5億元預算，同樣不算太大的負擔，還能真正意義上達成教育平權的目標，請市府評估可行性。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，對於盧秀燕的決定「既欣慰又感慨」，欣慰市府終於聽見家長的聲音，感慨盧政策大轉彎，過去老是用「營養午餐不是法定福利」、「國立高中也沒有免費供餐」等理由推諉，如今看到台北、基隆都做了才要跟進，施政缺乏核心價值，只會見風使舵。

民進黨議員林德宇、陳雅惠、陳俞融等人也批評，盧秀燕此前對營養午餐免費政策不斷推拖，聽不進議員建議，反而是台北市長蔣萬安一個動作就跟進；無論如何，還是肯定正確的政策方向，但關鍵在於如何執行，市府必須提供明確的財源和執行計畫。

營養午餐 總預算 藍白

延伸閱讀

台中公立國中小營養午餐全面免費 楊瓊瓔：投資教育希望永遠在

【即時短評】為何此刻宣布學校午餐免費？看盧秀燕的政治考量

盧秀燕今宣布國中小午餐免費 3寶爸吳宗學讚：家長都在等的一刻！

支出30億！盧秀燕宣布公立國中小營養午餐免費 預估21.4萬學生受惠

相關新聞

陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

高雄市長陳其邁市長今天宣布，全市公立國中小學115年度營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，全市約18萬名學生...

國中教育會考日期確定了！5月16至17日舉行 簡章明天公告

115年國中教育會考訂於5月16、17日舉行，考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，各考區簡章自1月9日起...

桃3年前已推免費營養午餐 張善政：終於大家都往同一方向走了

台北、台中、高雄等縣市近日陸續宣布國中小營養午餐免費政策，桃園市長張善政今在臉書發文表示，桃園早在2023年就率先推出該...

台中市公立國中小營養午餐免費 藍白議員要求擴大到私立學校

台中市長盧秀燕今天宣布115學年度開始公立國中小營養午餐免費。國民黨台中市黨團與民眾黨台中市黨部都認為，營養午餐免費是好...

台中公立國中小營養午餐全面免費 楊瓊瓔：投資教育希望永遠在

台中市長盧秀燕今天宣布台中公立國中小營養午餐全面免費，逾21萬名學生受惠，立委楊瓊瓔表示，投資教育、希望永遠在，她感謝盧...

台中麗喆中小學耶誕慈善募款 145萬元全捐贈弱勢

台中市麗喆雙語中小學暨幼兒園今天舉辦耶誕慈善募款捐贈儀式，校方將中小學及幼兒園的家長與師生於去年耶誕節募得的善款，共14...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。