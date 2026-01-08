快訊

台中公立國中小營養午餐全面免費 楊瓊瓔：投資教育希望永遠在

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔今天說，謝謝台中市長盧秀燕每年投入所有教育預算是全國比例最多。圖／立委楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔今天說，謝謝台中市長盧秀燕每年投入所有教育預算是全國比例最多。圖／立委楊瓊瓔提供

台中市長盧秀燕今天宣布台中公立國中小營養午餐全面免費，逾21萬名學生受惠，立委楊瓊瓔表示，投資教育、希望永遠在，她感謝盧秀燕市長每年投入所有教育預算是全國比例最多。

楊瓊瓔表示，謝謝盧秀燕市長每年投入所有教育預算是全國比例最多，即便台中正在進行多項重大建設，財政困難，但窮不能窮教育，苦不能苦孩子，盧秀燕市長今天也宣布台中市將從115學年度開始，全面實施公立國中小學免費營養午餐。

楊瓊瓔表示，在教育跟福利上，希望中央要有統一做法，各縣市都能均衡，不要有相對的落差。未來營養午餐的政策思維也要從「免費」升級成「安心」，她強調不該上桌的就OUT，加入有機在地和多元美味的元素，要守住孩子們餐桌上的安全，更讓校園瀰漫著幸福健康的滋味。

