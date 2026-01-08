台中麗喆中小學耶誕慈善募款 145萬元全捐贈弱勢
台中市麗喆雙語中小學暨幼兒園今天舉辦耶誕慈善募款捐贈儀式，校方將中小學及幼兒園的家長與師生於去年耶誕節募得的善款，共145萬元全數捐贈弱勢，把愛心與關懷傳遞至社會各個角落。
今天捐贈儀式中，與會來賓一同欣賞由麗喆孩子所組成的百人樂團精彩演出「伊是咱的寶貝」，小朋友們以純熟且真摯的演奏，為現場帶來動人心弦的音樂饗宴，氣氛溫馨感人。
麗喆雙語中小學暨幼兒園秉持「人飢己飢、人溺己溺」的關懷精神，長期投入公益行動，除固定捐助台中市西屯區慈善會急難救助專戶，並持續發揚對弱勢學生的關懷精神，捐贈博幼基金會外，同時關懷鄰近學校，提供福科國中與國安國小作為學生獎助學金之用。
今年更進一步擴大捐贈範圍，將愛心延伸至大雅、后里、豐原、外埔等地中小學，作為該校特殊學生獎助學金，協助孩子安心向學。此外，也捐助向上社會福利基金會，將善款送達院內院童，傳遞溫暖與希望。
校方指出，其餘善款則全數捐助學校周邊17個里的清寒及身心障礙居民，充分展現麗喆親師生共同關懷在地及回饋社會的博愛精神。
麗喆學生今天親手致贈里民賀年卡片與愛心紅包，讓孩子親身體驗助人為樂的真諦，培養關懷弱勢的責任感，並引導學生從小養成付出關懷、傳遞愛與奉獻的品格。
