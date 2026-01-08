陳其邁也宣布了！115學年度公立國中小營養午餐免費 18萬學生受惠

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻王昭月／高雄即時報導
高雄市長陳其邁宣布115學年度，全市公立國中小營養午餐免費。圖／聯合報資料照
高雄市長陳其邁市長今天宣布，全市公立國中小學115年度營養午餐將全面免費，估計每學年增加18億元經費，全市約18萬名學生受惠。

教育局長吳立森表示，市長為為減輕家長負擔並確保學生營養均衡，113學年度起每年編列1億4千萬元，補助每餐每生4元，另也補助國小學生每周飲用乳品，每年編5800萬元。推動的學校午餐使用符合三章1Q標準的食材，115年自籌4.5億元經費，確保學校午餐使用國產可溯源食材。

另因應教育部導師費增加，市長陳其邁也宣布加碼學校教師行政工作獎金，將配合導師費加發作業時程，同步加1.5倍，感謝校園行政人員辛勞。

