【即時短評】台中營養午餐免費跟進台北 壓垮財政最後稻草？

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布，115學年度開始，台中公立國中小營養午餐免費。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕宣布，115學年度開始，台中公立國中小營養午餐免費。記者黃仲裕／攝影

台北市長蔣萬安6日宣布免費營養午餐，台中市長盧秀燕今天也大動作開記者會宣布免費營養午餐，被貼上「跟進」標籤。「跟進」不打緊，但中市府是真的有餘裕，還是打腫臉充胖子？台中市的財力分級剛被降到三級，今年度中央補助款卡關，而台中又有多項重大建設推進，預算支用不得不慎。

台中營養午餐免費議題倡議已久，財劃法修正後，去年又有多名議員提案，盧市府態度較為保守，始終表示研議。如今政策大轉彎，時機點又正好在蔣萬安之後，外界難免產生聯想，盧秀燕此舉是否在「搶聲量」，又或者逼不得已「跟進」？即使不是跟進，慢了一拍終究是事實。

盧秀燕施政作風向來穩健，每年數十億元預算的政策不可能「頭腦一熱」就宣布。府內人士指出，教育局一直在盤點經費，考慮升級原有的營養午餐補助，這個時間點多少引人誤會，但9月開始就是新學年，市府要趕在3月提追加預算，總不能拖到春節後才宣布。

「盧秀燕是否跟進蔣萬安」的政治風波是一回事，台中市府更該關心的依然是預算問題。市府估計營養午餐免費耗資25億元到30億元，不過台中現行的營養午餐補助政策每年就花掉將近14億元，新政策上路實際上增加的預算約是10億元到15億元。

別看10到15億元占台中市今年度總預算不到1%，但台中今年歲入歲出本就入不敷出，得舉債143億元彌平，而中央年度總預算卡關、財劃法修正案也陷入瓶頸，許多中央補助「看得到吃不到」，連TPASS都可能斷炊；營養午餐免費歡天喜地之餘，可別成為壓垮中市財政的最後一根稻草。

