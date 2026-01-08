盧秀燕今宣布國中小午餐免費 3寶爸吳宗學讚：家長都在等的一刻！

台中市長盧秀燕今天上午宣布，自115學年度起國中小營養午餐全面免費政策。身為三個孩子父親的台中市議員擬參選人吳宗學說，「身為三寶爸，代表許多家長感謝市府廣納建言」，並直呼「太好了，這真的是所有家長都在等的一刻，台中孩子真的很幸福。」

吳宗學表示，他昨晚在臉書上看到同為三寶爸的立委黃健豪在社群發聲，為台中孩子爭取免費營養午餐，他非常有感。營養午餐對孩子來說，不只是一餐，更是每天在學校最穩定、最重要的照顧。對家長而言，能確保孩子在校園裡吃得營養、吃得安心，就是最大的支持。

吳宗學認為，盧秀燕在充分評估財政狀況與配套措施後，拍板推動全面免費，展現市府對孩子與家庭的高度重視，也讓家長感到安心與感動。

「身為三寶爸，代表許多家長感謝市府廣納建言。」吳宗學強調，政府願意把資源投資在孩子身上，就是最值得支持的政策方向。這次市府拍板，不只是福利政策的升級，更是對教育平權與下一代健康的長期承諾。

吳宗學提出政見表示，若有機會為市民服務，他會持續站在家長的角度，關注營養午餐制度的深化與升級，朝向菜色更多元、營養更均衡的方向努力，並推動結合在地小農、友善耕作食材，讓校園午餐同時支持孩子健康與在地農業發展。此外，也可透過營養午餐評比或交流機制，鼓勵學校持續提升供餐品質，讓「免費」不只是減輕負擔，更真正成為讓孩子吃得好、家長更安心的長期制度，「能在台中長大的孩子，真的很幸福。」