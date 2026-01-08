結合教育實作讓學生參與推設計規畫 北市花費1.5億改善31校廁間
因應教育部老舊廁所改善計畫，北市教育局針對校園內廁間全面改善，今年預計編列1.5億元改善31校廁間，並結合教育面向，與校園特色融合，提升廁間品質，有技職學校更讓學生共同參與規畫設計，除了環境品質提升外，也能讓學生實作累計經驗，充分發揮校園本質。
教育局表示，去年已完成38所學校的廁所改善，依據使用者需求、校舍現況與校園文化特色，逐一打造具有亮點、故事性與教育功能的如廁空間，透過照明、動線、通風、材質與美感的全面整合，讓廁所不再只是基本設施，而是融合安全、尊重、衛生與美感的生活教育場域。
辛亥國小針對過往陰暗潮濕、通風採光不佳的廁所，以大量自然光與高亮度照明搭配潔白牆面，使場域更加通透乾淨，木質門板與隔板營造溫暖安心使用氛圍，低幼區域採低矮隔板兼具安全與隱私，全區鋪設防滑地磚，洗手台以人體工學調整高度並加入馬賽克設計，讓視覺層次更為豐富。
木柵高工以技術型高中特有的「做中學、學中用」精神推動空間優化，學校邀學生共同參與規畫與討論，例如讓配管科同學試著規畫給排水管配置，讓整修後的廁所不僅提升使用效能，也充分展現技職教育重視實作。
教育局強調，今年已編列1億5000餘萬元改善31校廁所，未來將持續擴大改善更多學校的生活場域，期盼讓美感在校園的每處發生，讓孩子們在安全、舒適、友善且充滿教育意義的環境中健康成長、安心學習，共同打造更具韌性、永續與以人為本的優質校園。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言