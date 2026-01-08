聽新聞
支出30億！盧秀燕宣布公立國中小營養午餐免費 預估21.4萬學生受惠

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市長盧秀燕宣布，115學年度開始，台中公立國中小營養午餐免費。記者黃仲裕／攝影
台中市長盧秀燕宣布，115學年度開始，台中公立國中小營養午餐免費。記者黃仲裕／攝影

台中市長盧秀燕今天上午宣布，從115學年度開始，台中市公立小學、公立國中實施免費營養午餐，預計有21.4萬名學生受惠。她強調，過去營養午餐政策是補助弱勢學生，但時代進步，現在免費營養午餐應該被視為政府整體教育政策的一環，會在3月向議會提出追加預算。

盧秀燕說，她非常重視教育，台中教育預算占全市總預算的比例長期是六都第一，包含全面汰換課桌椅、新建10座新學校、聘請外師，也替超過50所學校新建活動中心；台中市財政非常辛苦，不過該做的還是要做，因此從115學年度開始，台中公立小學、公立國中營養午餐免費。

盧秀燕指出，台中市預計會有21.4萬名學生受惠，以一餐60元到70元計算，每年增加的教育預算高達25到30億元；市府會想辦法做該做的事，再窮不能窮教育、再苦不能苦孩子，預計3月向市議會提出追加預算，拜託到時候議員大力支持，下學年度開始就能順利執行。

台北市長蔣萬安日前才宣布北市營養午餐免費，外界不免疑惑台中是否「跟進」。盧秀燕表示，六都中最早實施營養午餐免費的是桃園市，現在台北也宣布實施，說明這是教育趨勢，台中的孩子不能輸在起跑點上，一定要得到最好，因此市府才下定決心籌措經費。

