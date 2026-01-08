影／台中市國中小營養午餐免費 盧秀燕：該做的一定要做

桃園、台北宣布營養午餐免費措施，台中市長盧秀燕今天上午在台中市政府舉行臨時記者會，宣布台中市國小及國中自115學年度起，營養午餐免費提供。

盧秀燕表示長期以來重視教育，教育預算占總預算六都第一，過去學校免費營養午餐政策都是以弱勢學生為主，但是時代進步了，現在免費營養午餐應該視為政府整體教育政策責任的一環，應該由政府來供應。盧秀燕指出，雖然台中的財政非常辛苦，但是該做的還是一定要做，營養午餐政策應該實施。如果以一餐60～70元來計算，台中市會有21.4萬的學仁受惠，一年的教育經費將高達25～30億元支出，但是市府會想辦法。