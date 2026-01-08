台灣夢翻轉弱勢孩子營養不均 鮮奶結合餐點或入菜接受度變高

「偏鄉孩子面臨營養不均或不足，不是過胖就是過瘦。」台灣照顧管理協會榮譽理事長張淑慧說出觀察與憂心，她與時任衛福部社工司長的李美珍等人，當年找中信慈善基金會合作，2015年啟動「台灣夢－兒少社區扎根計畫」，攜手社區力量，合力照顧隔代教養、單親等經濟弱勢或家庭功能不彰孩子，放學後有人陪伴，也能顧好成長所需營養，每周至少供應一次鮮乳，定期量身高、體重及BMI值，並做成紀錄。

「台灣夢－兒少社區扎根計畫」目前在全台有30多個社區加入，提供弱勢兒少陪伴課程及餐食等生活照顧服務，透過社區在地互助，建構守護兒少的安全網絡。計畫2015年啟動，新北三芝福成社區是第一批社區據點，4年前萬里北基社區加入，前年淡水鄧公社區通過審核，新莊牡丹心社區也申請加入將在今年3月審查。

該計畫是攜手社區力量，合力照顧隔代教養、單親等經濟弱勢或家庭功能不彰孩子，孩子放學後到社區開辦的據點寫功課，過程有人陪伴，兼顧學習才藝、品格教育，也能顧好成長所需營養，孩子們吃完晚餐才回家，有學校老師說「孩子放學後在社區的那3個小時， 家庭、學校、社區都覺得安全安心」。

張淑慧坦言，10年前鮮奶風氣不如現在，要落實鮮奶理念克服不少挑戰，有社區評估要執行鮮奶政策太麻煩而退出計畫，有人質疑「鮮奶是西方文化」；也有社區為孩子不愛喝鮮奶苦腦，志工試著將鮮奶入菜，做成鮮奶南瓜濃湯，或放入甜點做成鮮奶綠豆沙，提高孩子對鮮奶接受度。

「孩子發展是人權，除了社會支持，還要身心健康，營養均衡及視力問題是偏鄉孩子普遍隱憂。」張淑慧說，兒童權利公約中強調的不歧視，是指不分居住地、父母背景，能擁有相同權利，喝鮮奶對都會區孩子看似稀鬆平常，在偏鄉卻要解決保存、運輸困難，還有價格議題，「台灣夢計畫」讓偏鄉孩子至少一周喝一次鮮奶，搭配健康餐食，孩子營養均衡後，成長曲線也變漂亮。

「在地人服務在地人，是台灣夢另一個價值。」張淑慧說，台灣夢走了10年，許多孩子近年陸續考大學，有孩子要申請大學，推薦函特地請志工隊長簽名，這名志工隊長告訴孩子「我沒讀什麼書，怎麼能幫妳背書」，孩子告訴志工隊長「你是我生命中很重要的人」，志工隊長感動落淚，對孩子不忘本感到欣慰。

在彰化有台灣夢計畫孩子拚上彰化女中，社區歡欣鼓舞，張淑慧說，「自己孩子自己救」是台灣夢的精神，孩子對社區有情感，也會更願意回饋社區，讓善循環，「不只是一個孩子的夢，而是點亮整個社區的希望」。 台灣夢計畫目前在全台有30多個社區加入，2024年10月新北萬里北基社區正式揭牌，中信慈善基金會董事長辜仲諒當時有出席，他說，培育下一代是最好投資，台灣每個社區特色不同，看不膩的是孩子笑容。本報資料照片 台灣夢計畫目前在全台有30多個社區加入，2024年10月新北萬里北基社區正式揭牌，中信慈善基金會董事長辜仲諒當時有出席，他說，培育下一代是最好投資，台灣每個社區特色不同，看不膩的是孩子笑容。本報資料照片 台灣夢計畫目前在全台有30多個社區加入，2024年10月新北萬里北基社區正式揭牌，中信慈善基金會董事長辜仲諒當時有出席，他說，培育下一代是最好投資，台灣每個社區特色不同，看不膩的是孩子笑容。本報資料照片 「台灣夢－兒少社區扎根計畫」，攜手社區力量，合力照顧隔代教養、單親等經濟弱勢或家庭功能不彰孩子，每周至少供應一次鮮乳，定期量身高、體重及BMI值，並做成紀錄。圖為新北三芝福成社區孩子將鮮奶與甜點結合。圖／中國信託慈善基金會提供 台灣夢計畫目前在全台有30多個社區加入，2024年10月新北萬里北基社區正式揭牌，中信慈善基金會董事長辜仲諒當時有出席，他說，培育下一代是最好投資，台灣每個社區特色不同，看不膩的是孩子笑容。本報資料照片 「台灣夢－兒少社區扎根計畫」，攜手社區力量，合力照顧隔代教養、單親等經濟弱勢或家庭功能不彰孩子，每周至少供應一次鮮乳，定期量身高、體重及BMI值，並做成紀錄。圖為新北三芝福成社區孩子將鮮奶與甜點結合。圖／中國信託慈善基金會提供 台灣夢計畫目前在全台有30多個社區加入，2024年10月新北萬里北基社區正式揭牌，中信慈善基金會董事長辜仲諒當時有出席，他說，培育下一代是最好投資，台灣每個社區特色不同，看不膩的是孩子笑容。本報資料照片