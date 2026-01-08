盧秀燕宣布台中跟進免費午餐？民衆黨提議1%預算換孩子一餐安心
隨著台北市宣布將於115學年度起實施國中小全面免費營養午餐，攸關「教育平權」的政策，近日在台中家長社群引發熱烈討論。台灣民眾黨台中市黨部今呼籲，期盼市長盧秀燕展現魄力，重新評估政策可行性。
值得注意的是，台中市長盧秀燕今日上午突然宣布將於10時召開記者會，外界揣測是否與相關教育或重大政策宣布有關，也讓「免費營養午餐」議題備受關注。
民眾黨台中市黨部發言人 吳皇昇表示，肯定市府團隊長期維持財政紀律的努力，但經過理性精算，全面免費營養午餐並非遙不可及。依據台中市議會三讀通過的2026年度總預算，台中市歲出規模達 1974.05億元；根據評估，若實施公私立國中小全面免費午餐，在扣除現行已編列的各項補助約14億元後，市府每年僅需再籌措約19.6億元。
吳皇昇指出，這筆新增經費僅占市府總預算0.99%，只要不到1%的預算決心，就能為全市約24萬戶家庭帶來安心。相較於市府每年編列28.5億元照顧長輩健保，他認為市府應有足夠智慧，在整體財政規劃中，為下一代撥出這不到20億元的投資。
民眾黨台中市黨部發言人 劉芩妤則指出，雖然市府目前已針對弱勢學童提供全額補助，立意良善，但在校園實務現場，補助申請流程仍可能讓部分孩子承受「被標籤化」的心理壓力。她強調，教育平權不應只停留在課本，更應落實到餐桌，全面免費營養午餐才能真正消除隱性差距。
針對市府提及中央尚未推動、須考量財政衝擊的顧慮，民眾黨市議員參選人 連小華認為，孩子的成長不能等待，呼籲台中市籍立法委員不分黨派組成「台中教育隊」，積極向教育部與行政院爭取補助，透過中央資源挹注，協助地方推動政策。
民眾黨台中市黨部強調，台北做得到，台中也一定可以，期盼市府重新啟動評估，攜手中央與地方，共同為孩子端出一碗最公平、也最幸福的營養午餐。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言