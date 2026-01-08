台中國小童母逝成孤兒 說等喪事後再哭…校長心疼紅眼眶
台中市神岡區岸裡國小一名女童的母親日前過世，校長楊朝銘今天和家長會帶慰問金到女童家關心。女童說父母都已不在，她很難過但不能哭，要等喪事後再哭，讓媽媽安心走；楊朝銘聽完後紅了眼眶告訴她「以後有什麼需要協助，都可以回來找校長」。
岸裡國小校長楊朝銘和家長會人員今天帶家長會仁愛基金、學校急難慰問金和深耕教育協會助學金共3萬元，到6年級女童住處慰問。
楊朝銘表示，女童的父親多年前過世後，她和母親與外公外婆同住，哥哥由阿公阿嬤照顧，兄妹分隔二地，母親日前上夜班時腦溢血送醫急救不治，全家只剩外公外婆與女童。
眾人今天慰問時，女童清楚描述母親送醫過程，她說很難過，但外婆說不要哭，讓媽媽好好的走，等喪事辦完再哭，楊朝銘說，小朋友的堅強讓人鼻酸。
楊朝銘表示，女童稚嫩臉龐藏著哀傷，似懂非懂言語，她這麼小就沒父母，未來的路還很長，楊朝銘感傷表示，女童沒有哭，但他忍不住紅了眼眶；現已由學校老師認定，女童在校午餐可免費。
