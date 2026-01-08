聽新聞
化解課堂衝突 專家：師生平日應練習控管情緒

聯合報／ 記者余采瀅陳敬丰／台中報導

台中市1名教師疑似不當管教學童，以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，遭家長投訴。學者表示，教師面對衝突可先抽離環境，控管好情緒，再實施重建策略；專家建議，學校平時可進行全校師生情緒控管練習，共同創造友善校園。

彰化師範大學公共事務與公民教育學系助理教授魏培軒指出，教育現場溝通不良的情況很常見，不管是教師拒絕溝通或家長不理性，學校都應該發揮功能，作為中介者居中協調，比如提供輔導資源等；教師、家長與學校是個三角形，三方共同營造才能保障學生學習權。

魏培軒表示，然而回到教育現實，部分學校並沒有盡到協調者的角色，學校若抱持著「不方便批評教師」、「大家都是教育界的同事」這種態度，縱容不適合的教師繼續留在教育現場，就會走到最壞的結局，甚至無法收拾。

台中教育大學主秘陳盛賢表示，教師面對師生衝突，或是難以控制情緒時，建議當下可採取「降溫、抽離、重建」3大策略，首先面對衝突時，老師要有自覺，個人先降溫，包括深呼吸，或是暫時離開衝突情境下，控管好情緒才可以繼續帶領學生。

陳盛賢說，重建則分為兩大部分，第一「認知重建策略」，學生的偏差行為往往是「求救信號」或「發展未成熟」，而非針對教師個人的挑釁，例如將「他在挑戰我的權威」轉化為「他還沒學會如何表達挫折」；第二為「情緒調節策略」，像是調整教室座位或課程節奏，減少引發衝突的誘因。

陳盛賢也說，情緒控制不能只靠「意志力」或「承諾」，建議學校可以在全校進行師生情緒控管，透過具體的練習，如靜心；並設實體的靜心角空間，全校一致的「救助流程」來達成。

