小一數學考題太寫實？「媽媽作息」一題害女兒不及格 家長全笑翻
孩子考試不及格，家長通常不是皺眉就是頭痛，但有一名媽媽看到女兒的考卷後，卻忍不住笑了出來，還直呼「這題錯得很合理！」相關貼文近日在Threads上引發大量討論。
原PO分享就讀小一的女兒在學校平時測驗中，「讀鐘錶」單元意外拿到不及格。仔細一看才發現，失分關鍵竟集中在第一大題。題目要求學生根據六張日常生活圖片，依照「媽媽一天的生活作息順序」從1到6排序。正解被設定為：「出門、買菜、回家、煮飯、用餐、睡覺」。乍看之下合情合理，但原PO一秒就發現問題所在！
她無奈表示，自己平常的生活根本沒有「出門買菜、回家煮飯」這一套流程。更讓她哭笑不得的是，詢問女兒第一個填什麼時，女兒理直氣壯回答：「睡覺啊！」在孩子眼中，一天當然是從睡覺開始，接著才是出門、買菜、煮飯、吃飯。順序一錯，後面自然全錯。原PO也幽默自嘲：「好啦我承認，有時候她出門上學，我真的還在睡覺。」
貼文一出，立刻釣出大批家長共鳴，留言區笑聲不斷：「我第一個也會填睡覺」、「小孩上學時我還在補眠」、「這根本是阿嬤的作息吧」，有一位媽媽也留言表示：「我剛自己試著填！我也零分！」
不過也有不少網友開始認真檢視題目設計，質疑是否過於刻板。有人指出，題目標榜「讀鐘錶」，卻完全沒有時鐘可參考；也有人認為教育現場似乎還延續過去的刻板框架，不該假設每位媽媽都負責買菜煮飯，甚至直言「這題目好糟糕」、「為什麼角色一定是媽媽？」、「這題根本沒有正確答案」。相關質疑不斷浮現，讓一張小一考卷意外引發對教育現場及性別角色的討論。
延伸閱讀
