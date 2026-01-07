快訊

北車附近傳車禍…汽車剛出停車場突爆衝畫面曝 22歲駕駛喊太緊張

各外資大幅上修！台積電目標價2000元起跳 這家估漲至2400元

不只是第一夫人！外媒揭美國抓捕馬杜洛之妻內幕 委國背後真正掌權者

聽新聞
0:00 / 0:00

小一數學考題太寫實？「媽媽作息」一題害女兒不及格 家長全笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽分享就讀小一的女兒在學校平時測驗不及格，一看題目竟覺得情有可原。示意圖/ingimage
一名媽媽分享就讀小一的女兒在學校平時測驗不及格，一看題目竟覺得情有可原。示意圖/ingimage

孩子考試不及格，家長通常不是皺眉就是頭痛，但有一名媽媽看到女兒的考卷後，卻忍不住笑了出來，還直呼「這題錯得很合理！」相關貼文近日在Threads上引發大量討論。

原PO分享就讀小一的女兒在學校平時測驗中，「讀鐘錶」單元意外拿到不及格。仔細一看才發現，失分關鍵竟集中在第一大題。題目要求學生根據六張日常生活圖片，依照「媽媽一天的生活作息順序」從1到6排序。正解被設定為：「出門、買菜、回家、煮飯、用餐、睡覺」。乍看之下合情合理，但原PO一秒就發現問題所在！

她無奈表示，自己平常的生活根本沒有「出門買菜、回家煮飯」這一套流程。更讓她哭笑不得的是，詢問女兒第一個填什麼時，女兒理直氣壯回答：「睡覺啊！」在孩子眼中，一天當然是從睡覺開始，接著才是出門、買菜、煮飯、吃飯。順序一錯，後面自然全錯。原PO也幽默自嘲：「好啦我承認，有時候她出門上學，我真的還在睡覺。」

貼文一出，立刻釣出大批家長共鳴，留言區笑聲不斷：「我第一個也會填睡覺」、「小孩上學時我還在補眠」、「這根本是阿嬤的作息吧」，有一位媽媽也留言表示：「我剛自己試著填！我也零分！」

不過也有不少網友開始認真檢視題目設計，質疑是否過於刻板。有人指出，題目標榜「讀鐘錶」，卻完全沒有時鐘可參考；也有人認為教育現場似乎還延續過去的刻板框架，不該假設每位媽媽都負責買菜煮飯，甚至直言「這題目好糟糕」、「為什麼角色一定是媽媽？」、「這題根本沒有正確答案」。相關質疑不斷浮現，讓一張小一考卷意外引發對教育現場及性別角色的討論。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

小學生 數學 性別歧視 教育 考卷

延伸閱讀

持續更新／115學測倒數衝刺！台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看

115學測數學／命題趨勢轉向「中上難度」穩住基本分 讀懂題目才是關鍵

她咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑大讚：文昌帝君顯靈

115學測數學／預測數B考題走向！不追求高強度計算 「這能力」成關鍵

相關新聞

小一數學考題太寫實？「媽媽作息」一題害女兒不及格 家長全笑翻

孩子考試不及格，家長通常不是皺眉就是頭痛，但有一名媽媽看到女兒的考卷後，卻忍不住笑了出來，還直呼「這題錯得很合理！」相關貼文近日在Threads上引發大量討論。

斥資逾30億！北市雙永國小校舍改建工程動土 預計2033年完工

台北市雙永國小新建工程歷經6次流標後今順利開工，是北市第一所校舍整併並同時納入地下停車場、托育設施等公共設施的學校，預計...

突襲宣布營養午餐免費挨批不尊重 蔣萬安：一直都有在討論

台北市長蔣萬安昨宣布推動北市國中小營養午餐免費，不過綠營議員質疑先前黨團不斷要求市府清楚說明統籌分配稅款如何使用，卻講不...

新北教師會呼籲調降導師授課節數 教育局：已針對額滿國小建立機制

第一線教育現場教師壓力大，新北教師會指出，當前教育現場教師承受的壓力日益沉重，改善優化首要關鍵在於「教學降壓」與「行政減...

嘉南校園保育列車走訪26所中小學 逾3千名師生體驗生態教育

林業保育署嘉義分署去年啟動「嘉南校園保育宣導列車」，巡迴嘉義縣市及台南市26所中小學，透過33場次活動讓3174名師生深...

毒嘴導師罵學生烏龜、沒帶腦袋 被調職卻在1周後回任

台中市潭子區某國小郭姓教師疑似不當管教學童，長期以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，遭家長多次投訴，校方去年1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。