新北教師會呼籲調降導師授課節數 教育局：已針對額滿國小建立機制

第一線教育現場教師壓力大，新北教師會指出，當前教育現場教師承受的壓力日益沉重，改善優化首要關鍵在於「教學降壓」與「行政減量」。新北教育局表示，已針對國小滿額學校建立相關機制，優先協助第一線導師。

新北市教師會理事長林松宏表示，導師除了承擔繁重的教學任務，還需負責班級經營、親師溝通、學生行為輔導、個別差異照顧，以及融合教育所帶來的多元支持需求。但現行制度下，導師授課節數偏高，壓縮了教師實際陪伴與照顧學生的空間，班級學生數過多，也讓教師難以兼顧到每個孩子的需求。

日前台北市已宣布調整相關措施，降低導師授課負擔。近年出現師資缺額逐漸擴大的警訊，教師會呼籲市府正視趨勢，立即研議並調降導師授課節數，並從國小新生逐年調降班級人數，將時間真正還給導師，穩定教育現場人力。

除教學負擔外，行政工作長期占據教師大量時間，教師會強調，行政減量不應停留在口號，而應具體檢視各項重複性報表、評鑑與臨時性行政任務，落實「能減就減、能整合就整合」，避免教育現場被非教學事務淹沒。

新北教產副理事長蔡淑遠表示，教師的支持諮商體系的優化也刻不容緩。新北對教師輔導諮商支持體系經費投入，尤其近2年，已接近每年1千萬元。但尋求諮商人數每年攀升，可見壓力居高不下。市府應持續擴大投入，提升教師心理支持服務量能與可近性，厚實教師心理支持網絡，讓教師在承擔教育責任的同時，也能被制度妥善接住。

教育局回應，已針對國小額滿學校先行建置「額滿年段導師酌減授課節數」機制，優先協助第一線負擔較重的導師，穩定班級經營與學生照顧品質。由於授課節數與相關待遇涉及全國一致性規範，建議中央訂定全國一致標準並挹注財源，地方才有條件穩健推動、兼顧教學品質與制度永續。

另外，新北幅員遼闊，學校規模與師資結構差異大，政策推動宜保留彈性，採循序評估、分階段優化方式，確保各類型學校都能獲得適切資源，也維持制度公平與可持續性。

教育局表示，減課牽涉課表編排、師資調度與代課安排，必須一併納入制度與財務可行性評估，避免影響學生受教與學校正常運作。以現行班級數及鐘點費試算，若國小、國中及高中各酌減1節，每年約需2.2億元；另新北校型多元、涵蓋都會到偏遠地區，部分地區可能面臨教師招募不易等實務挑戰，配套需同步到位。