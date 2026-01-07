快訊

警專第一名畢業…女警恐嚇開槍盧秀燕 改口稱「亂講話」法院繼續羈押

被檢舉放任無證廠商代刀 台中榮總廖醫師自爆：醫院內鬥真可怕

北市最快9月營養午餐全面免費…估全年20多億元 1校長：應無排擠效應

中央社／ 台北7日電

北市蔣萬安今天表示北市營養午餐全面免費最快9月上路。教育局估計115年全年的總補助金額約為新台幣20多億元。有校長評應無排擠效應，並看好可藉此強化營養均衡及惜食觀。

台北市將推動公私立國小、國中營養午餐全面免費，受關注，台北市長蔣萬安今天說最快9月上路。

教育局告訴中央社記者，市長6日上午市政會議宣布辦理台北市國中小學生營養午餐免費，總受惠學生數約18萬人，總補助金額約為20多億元，全數費用都採追加預算方式支出。

蔣萬安也說，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元支出。教育局補充，其中清寒學生原本就已免費，以114學年度公私立國中小清寒學生營養午餐補助人數總計為1.7萬人。

延平國小校長陳清義說，相信市府已精算過，不至於排擠到其他教育預算，又每個行政區都有經濟條件強跟弱的家庭，全面免費可照顧這區間更多人，像萬華區可能經濟力不到富裕的多一點，但軍公教多的文山區也有學校學生多來自國宅等，或可感受到更強的受惠度。

台北市立大學附設實驗國民小學校長吳嘉瑞說，國小、國中是國民義務教育，營養午餐全面免費，應該還不算是齊頭式平等。

吳嘉瑞並說，他看好由市府層級正式宣告全面免費來重視學校午餐的作法，將有利於推動食農教育，強化學生、家長學習營養均衡配置、珍惜食物的價值觀，同時減輕所有家庭的負擔。

行政作業面，陳清義說，每校的餐費可能不同，延平國小平均每餐價格67元，在市府目前估算補助額度區間內，原本必須調查學生要不要吃午餐、兩個月收費一次、打收費單、不吃的學生要退費等，當中有的行政作業執行起來或可減輕負擔。

營養午餐 教育局 蔣萬安 北市

延伸閱讀

訪蔣萬安跟進了 謝國樑宣布基隆公立國中小營養午餐免費

TPASS月底恐斷炊？北市議員籲打給藍委 蔣萬安曝關鍵：行政院要與立院談

新聞幕後／蔣萬安協助輝達實現「星艦3.0」 黃仁勳要求曝

突襲宣布營養午餐免費挨批不尊重 蔣萬安：一直都有在討論

相關新聞

斥資逾30億！北市雙永國小校舍改建工程動土 預計2033年完工

台北市雙永國小新建工程歷經6次流標後今順利開工，是北市第一所校舍整併並同時納入地下停車場、托育設施等公共設施的學校，預計...

突襲宣布營養午餐免費挨批不尊重 蔣萬安：一直都有在討論

台北市長蔣萬安昨宣布推動北市國中小營養午餐免費，不過綠營議員質疑先前黨團不斷要求市府清楚說明統籌分配稅款如何使用，卻講不...

毒嘴導師罵學生烏龜、沒帶腦袋 被調職卻在1周後回任

台中市潭子區某國小郭姓教師疑似不當管教學童，長期以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，遭家長多次投訴，校方去年1...

新北教師會呼籲調降導師授課節數 教育局：已針對額滿國小建立機制

第一線教育現場教師壓力大，新北教師會指出，當前教育現場教師承受的壓力日益沉重，改善優化首要關鍵在於「教學降壓」與「行政減...

嘉南校園保育列車走訪26所中小學 逾3千名師生體驗生態教育

林業保育署嘉義分署去年啟動「嘉南校園保育宣導列車」，巡迴嘉義縣市及台南市26所中小學，透過33場次活動讓3174名師生深...

北市要推免費營養午餐！業者建議保留學校自主調價 籲兩大配套做好

台北市長蔣萬安宣布推動國中小營養午餐免費，然而業者憂心若統一用「均價」或「最高價」要求學校恐無法呼應各校需求，建議用「定...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。