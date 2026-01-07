斥資逾30億！北市雙永國小校舍改建工程動土 預計2033年完工
台北市雙永國小新建工程歷經6次流標後今順利開工，是北市第一所校舍整併並同時納入地下停車場、托育設施等公共設施的學校，預計耗費31億元，2033年完工，蔣萬安表示，市府一直以來很重視教育政策，每年平均推動40億校舍改建、鮮奶周報、營養午餐免費等政策，盼軟硬體都能完善照顧孩子日常。
雙永國小前生分別是永吉和永春國小，在2022年合併為雙永國小，2024年完成舊校舍拆除，新建工程在經歷6次流標後，去年底順利發包，預計投入31億餘元，興建地上4層、地下2層的教學及行政大樓，並整合幼兒園、托嬰中心、圖書館、演藝廳及地下停車場，全數預計2033年完工。
蔣萬安今出席開工典禮表示，工程由北市捷運局和教育局共同合作，招標期間面臨原物料上漲及缺工缺料等挑戰，歷經6次流標，終於在去年10月決標、12月完成簽約，正式邁入施工階段，「一路走來確實不容易」，卻也展現對校舍改建和打造孩子未來學習環境的決心與執行力，將滿足全齡教育與在地發展需求，讓政府資源發揮最大效益，象徵「1+1大於2」的力量。
蔣萬安表示，教育是所有施政的重中之重，他自上任以來，每年平均投入40億元推動校舍改建，並推動鮮奶周報政策，且最快今年9月起全市國中、小學生能享用免費營養午餐，讓教育支持從硬體建設拓展到孩子的日常照顧。
