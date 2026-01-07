快訊

雞排妹鄭家純懷孕9周「發現胎停」 終止妊娠：痛到叫出來

美俄新爆點！美軍擬派特種部隊扣押油輪 俄出動潛艦與軍艦護航

女檢察官辦共諜遭陸列「台獨打手」 法務部長強勢回應了

歌詠母親河！金門中正國小111周年推校慶曲《浯江 咱的名字》

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣中正國小111週年校慶，校方今年特別推出校慶紀念主題曲《浯江 咱的名字》，演唱部分由608班董宸宇、507班王子寧、403班許宸伃與405班白湘唯擔綱，在老師指導下完成錄製。圖／中正國小提供
金門縣中正國小111週年校慶，校方今年特別推出校慶紀念主題曲《浯江 咱的名字》，演唱部分由608班董宸宇、507班王子寧、403班許宸伃與405班白湘唯擔綱，在老師指導下完成錄製。圖／中正國小提供

金門縣金城鎮中正國民小學即將迎來創校111週年校慶，校方今年特別推出校慶紀念主題曲《浯江 咱的名字》，以音樂作為情感載體，回望校史、連結土地，也向一代又一代中正人致敬，這首專為校慶量身打造的歌曲，融入金門在地歷史、文化與語言元素，成為校園重要的精神象徵。

中正國小前身為「浯江小學」，「浯江」二字對金門人而言不僅是一條溪流，更是一段共同的生活記憶。浯江溪被視為金門的母親河，承載著聚落發展與世代生活軌跡，校方以「浯江」為歌名核心，象徵校史的根源，也提醒孩子不忘來處。校方表示，希望透過旋律，讓孩子理解自己與土地的連結，將對母校與家鄉的情感，化為成長的力量。

《浯江 咱的名字》由許翼騰老師譜曲，校長陳為信親自填詞，將對學校、孩子與教育的祝福寫入歌中；教務主任許凱凌則協助校正金門話發音，確保歌詞語感貼近在地口音；演唱部分由608班董宸宇、507班王子寧、403班許宸伃與405班白湘唯擔綱，在老師指導下完成錄製，展現師生共同創作的校園凝聚力。

這首歌曲同時也是本屆24位傑出校友獻給學弟妹的祝福，包括陳榮昌、李廣榮、李閩峰、王麗娟、李光杏、鄭向廷等人，期勉學弟妹秉持校訓「勤誠」精神，在學習與人生道路上不斷精進，並將這首歌一代代傳唱，延續中正國小的精神傳承。

在歌詞意涵上，《浯江 咱的名字》細膩描繪金門歷史與孩子成長記憶，從「同安渡頭」勾勒早年金門人下南洋、遠行奮鬥的歷史畫面，到「面向大海，迎風走世界」，象徵孩子勇敢探索未來、放眼世界的教育期許。歌詞中反覆出現的「浯江溪」、「浯江水」、「浯江暝」，象徵生命流轉與世代延續，也映照學校對品格與態度的重視。

歌曲MV由新銳導演陳宜勤操刀，小提琴老師李欣曄友情客串演出，陳為論老師題寫片頭書法，校友與師生共同入鏡，讓影像成為跨越世代的情感對話。校長陳為信表示，這首歌不只是音樂作品，更是一段校園記憶的凝結，是學校送給孩子與土地的深情。

《浯江 咱的名字》已完成錄製，將於111週年校慶當天首度公開演唱，並同步於校園官網與社群平台分享MV。校方期盼，透過這首歌，讓歷史、文化與教育理念在校園中持續流動，陪伴每一位中正孩子勇敢追夢，也讓「浯江」這個名字，成為心中永不褪色的記憶。

金門縣中正國小111週年校慶，校方今年特別推出校慶紀念主題曲《浯江 咱的名字》，以音樂作為情感載體，回望校史、連結土地。圖／中正國小提供
金門縣中正國小111週年校慶，校方今年特別推出校慶紀念主題曲《浯江 咱的名字》，以音樂作為情感載體，回望校史、連結土地。圖／中正國小提供

金門 名字 校園

延伸閱讀

金門中山林網球場煥然一新啟用 森林綠意中揮拍更舒適安全

98歲老榮民金門戰地死裡逃生 見證兩岸戰亂分治時代

大陸海警船再闖金門限制水域 海巡一對一併航成功驅離

把愛送上餐桌 金門家扶籌募200份年菜陪弱勢家庭過好年

相關新聞

斥資逾30億！北市雙永國小校舍改建工程動土 預計2033年完工

台北市雙永國小新建工程歷經6次流標後今順利開工，是北市第一所校舍整併並同時納入地下停車場、托育設施等公共設施的學校，預計...

突襲宣布營養午餐免費挨批不尊重 蔣萬安：一直都有在討論

台北市長蔣萬安昨宣布推動北市國中小營養午餐免費，不過綠營議員質疑先前黨團不斷要求市府清楚說明統籌分配稅款如何使用，卻講不...

毒嘴導師罵學生烏龜、沒帶腦袋 被調職卻在1周後回任

台中市潭子區某國小郭姓教師疑似不當管教學童，長期以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，遭家長多次投訴，校方去年1...

嘉南校園保育列車走訪26所中小學 逾3千名師生體驗生態教育

林業保育署嘉義分署去年啟動「嘉南校園保育宣導列車」，巡迴嘉義縣市及台南市26所中小學，透過33場次活動讓3174名師生深...

北市要推免費營養午餐！業者建議保留學校自主調價 籲兩大配套做好

台北市長蔣萬安宣布推動國中小營養午餐免費，然而業者憂心若統一用「均價」或「最高價」要求學校恐無法呼應各校需求，建議用「定...

北市國中小營養午餐免費 最快9月上路

台北市長蔣萬安昨宣布，北市國中、小學營養午餐將全面免費，北市預估，每年預算約20多億元、18萬名學子受惠，預計最快今年9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。