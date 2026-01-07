歌詠母親河！金門中正國小111周年推校慶曲《浯江 咱的名字》
金門縣金城鎮中正國民小學即將迎來創校111週年校慶，校方今年特別推出校慶紀念主題曲《浯江 咱的名字》，以音樂作為情感載體，回望校史、連結土地，也向一代又一代中正人致敬，這首專為校慶量身打造的歌曲，融入金門在地歷史、文化與語言元素，成為校園重要的精神象徵。
中正國小前身為「浯江小學」，「浯江」二字對金門人而言不僅是一條溪流，更是一段共同的生活記憶。浯江溪被視為金門的母親河，承載著聚落發展與世代生活軌跡，校方以「浯江」為歌名核心，象徵校史的根源，也提醒孩子不忘來處。校方表示，希望透過旋律，讓孩子理解自己與土地的連結，將對母校與家鄉的情感，化為成長的力量。
《浯江 咱的名字》由許翼騰老師譜曲，校長陳為信親自填詞，將對學校、孩子與教育的祝福寫入歌中；教務主任許凱凌則協助校正金門話發音，確保歌詞語感貼近在地口音；演唱部分由608班董宸宇、507班王子寧、403班許宸伃與405班白湘唯擔綱，在老師指導下完成錄製，展現師生共同創作的校園凝聚力。
這首歌曲同時也是本屆24位傑出校友獻給學弟妹的祝福，包括陳榮昌、李廣榮、李閩峰、王麗娟、李光杏、鄭向廷等人，期勉學弟妹秉持校訓「勤誠」精神，在學習與人生道路上不斷精進，並將這首歌一代代傳唱，延續中正國小的精神傳承。
在歌詞意涵上，《浯江 咱的名字》細膩描繪金門歷史與孩子成長記憶，從「同安渡頭」勾勒早年金門人下南洋、遠行奮鬥的歷史畫面，到「面向大海，迎風走世界」，象徵孩子勇敢探索未來、放眼世界的教育期許。歌詞中反覆出現的「浯江溪」、「浯江水」、「浯江暝」，象徵生命流轉與世代延續，也映照學校對品格與態度的重視。
歌曲MV由新銳導演陳宜勤操刀，小提琴老師李欣曄友情客串演出，陳為論老師題寫片頭書法，校友與師生共同入鏡，讓影像成為跨越世代的情感對話。校長陳為信表示，這首歌不只是音樂作品，更是一段校園記憶的凝結，是學校送給孩子與土地的深情。
《浯江 咱的名字》已完成錄製，將於111週年校慶當天首度公開演唱，並同步於校園官網與社群平台分享MV。校方期盼，透過這首歌，讓歷史、文化與教育理念在校園中持續流動，陪伴每一位中正孩子勇敢追夢，也讓「浯江」這個名字，成為心中永不褪色的記憶。
