突襲宣布營養午餐免費挨批不尊重 蔣萬安：一直都有在討論

台北市長蔣萬安昨宣布推動北市國中小營養午餐免費，不過綠營議員質疑先前黨團不斷要求市府清楚說明統籌分配稅款如何使用，卻講不出來，現在卻在預算審查階段放出消息，完全不尊重議會。蔣表示，政策都一直在討論並和各局處交換意見，希望讓孩子可以吃到均衡、安心午餐，並減輕家長負擔。

蔣萬安表示，這個案子其實已經討論許久，很多執行細節都在跟各局處交換意見，最重要的目的，就是希望讓孩子在學習成長最關鍵的階段，也希望這頓午餐並不是一頓飯，也是社會平權很重要一環，不希望任何一個孩子因家庭狀況而在餐桌上感受到差異。

蔣萬安強調，預計造福18萬的孩子也對他們家庭每年減輕上萬元支出，透過食材溯源、品質控管，讓免費營養午餐能夠吃得均衡、安心，也是厚植城市未來的競爭力，透過這樣的方式持續打造一個宜居友善的環境。