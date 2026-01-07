快訊

台股噴8530億天量！外資提款298億 三大法人反手調節360億

2026年最強運勢出爐！獅子座「一路直行」奪冠 墊底雙魚座要學會放手

NBA／41歲詹皇又飆30分 湖人總教練讚「另種形式的偉大」

突襲宣布營養午餐免費挨批不尊重 蔣萬安：一直都有在討論

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市長蔣萬安出席雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮。記者林澔一／攝影
台北市長蔣萬安出席雙永國小校舍暨地下公共停車場新建工程開工動土典禮。記者林澔一／攝影

台北市長蔣萬安昨宣布推動北市國中小營養午餐免費，不過綠營議員質疑先前黨團不斷要求市府清楚說明統籌分配稅款如何使用，卻講不出來，現在卻在預算審查階段放出消息，完全不尊重議會。蔣表示，政策都一直在討論並和各局處交換意見，希望讓孩子可以吃到均衡、安心午餐，並減輕家長負擔。

蔣萬安表示，這個案子其實已經討論許久，很多執行細節都在跟各局處交換意見，最重要的目的，就是希望讓孩子在學習成長最關鍵的階段，也希望這頓午餐並不是一頓飯，也是社會平權很重要一環，不希望任何一個孩子因家庭狀況而在餐桌上感受到差異。

蔣萬安強調，預計造福18萬的孩子也對他們家庭每年減輕上萬元支出，透過食材溯源、品質控管，讓免費營養午餐能夠吃得均衡、安心，也是厚植城市未來的競爭力，透過這樣的方式持續打造一個宜居友善的環境。

蔣萬安 營養午餐

延伸閱讀

獨／邀請函擬好...蔣萬安黃仁勳簽約 李四川曝時間形式

蔣萬安拚2032汙水9成接管 改「成效統包」目標年接萬戶

蔣萬安宣布國中小營養午餐免費 顏若芳嘆可惜…未惠及高中職

不排富！蔣萬安宣布營養午餐免費 藍議員：支持不標籤化孩子

相關新聞

突襲宣布營養午餐免費挨批不尊重 蔣萬安：一直都有在討論

台北市長蔣萬安昨宣布推動北市國中小營養午餐免費，不過綠營議員質疑先前黨團不斷要求市府清楚說明統籌分配稅款如何使用，卻講不...

毒嘴導師罵學生烏龜、沒帶腦袋 被調職卻在1周後回任

台中市潭子區某國小郭姓教師疑似不當管教學童，長期以「烏龜」、「沒帶腦袋」等侮辱性言詞攻擊學生，遭家長多次投訴，校方去年1...

嘉南校園保育列車走訪26所中小學 逾3千名師生體驗生態教育

林業保育署嘉義分署去年啟動「嘉南校園保育宣導列車」，巡迴嘉義縣市及台南市26所中小學，透過33場次活動讓3174名師生深...

北市要推免費營養午餐！業者建議保留學校自主調價 籲兩大配套做好

台北市長蔣萬安宣布推動國中小營養午餐免費，然而業者憂心若統一用「均價」或「最高價」要求學校恐無法呼應各校需求，建議用「定...

北市國中小營養午餐免費 最快9月上路

台北市長蔣萬安昨宣布，北市國中、小學營養午餐將全面免費，北市預估，每年預算約20多億元、18萬名學子受惠，預計最快今年9...

避免比較 家長：各校午餐應統一標準

台北市營養午餐全面免費，家長、學校皆樂見其成，每月每個孩子可省下逾千元餐費，且孩子營養可獲得更妥善規畫，但也提醒目前各校...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。