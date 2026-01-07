快訊

嘉南校園保育列車走訪26所中小學 逾3千名師生體驗生態教育

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山國中小的山區保育宣導，以阿里山山椒魚及穿山甲2種關注物種作為宣導。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣阿里山國中小的山區保育宣導，以阿里山山椒魚及穿山甲2種關注物種作為宣導。圖／林業保育署嘉義分署提供

林業保育署嘉義分署去年啟動「嘉南校園保育宣導列車」，巡迴嘉義縣市及台南市26所中小學，透過33場次活動讓3174名師生深入了解國土生態綠網與生物多樣性，獲廣大迴響，今年再規畫8場深度活動。嘉義分署表示，活動聚焦淺山、平原、濕地等棲地多樣性，介紹台灣黑熊、山麻雀、諸羅樹蛙、草鴞、阿里山山椒魚、穿山甲、黑面琵鷺、台灣原生龜類等關注物種，帶領學生理解棲地特性、面臨的威脅與現行保育策略。

嘉南保育列車規畫黑熊、山區、海岸與平原城市等4種教案，由學校依環境選擇課程。例如山區學校以黑熊保育為主，透過示範改良式獵具、宣導人熊衝突預防及生態給付觀念，教導學生與黑熊和平共處。內容也融入綠色保育標章與濕地標章，引導學生理解友善農法對棲地維護的重要性，並釐清遊蕩犬貓對野生動物的威脅，強化守護棲地的認知。

今年嘉義分署額外辦理8場深度活動，包含4場紀錄片「一隻臺灣黑熊之死」映後分享，由導演顏妏如引導620名師生思辨保育與社會的反思；另4場由作者蔡惠萍導讀「未來的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄」，帶領433名師生從生命教育角度理解野生動物生存價值。

有參與教師表示，宣導課程將抽象的保育議題轉化為可感受、可行動的學習內容，讓保育意識真正扎根校園。

嘉義分署表示，期待透過整年扎根成果吸引更多學校加入，讓自然保育教育持續向下延伸，為嘉南地區打造更友善、永續的生態環境。

嘉大附小以平原城市保育為宣導重點，在進行草鴞保育宣導有獎徵答時，學童熱情參與。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉大附小以平原城市保育為宣導重點，在進行草鴞保育宣導有獎徵答時，學童熱情參與。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣朴子國中依學校所在環境申請海岸保育宣導，由高雄野鳥學會顏玉嵐進行嘉南海洋生態講演。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣朴子國中依學校所在環境申請海岸保育宣導，由高雄野鳥學會顏玉嵐進行嘉南海洋生態講演。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義市蘭潭國中的黑熊保育宣導活動由導演顏妏如導演分享「一隻臺灣黑熊之死」紀錄。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義市蘭潭國中的黑熊保育宣導活動由導演顏妏如導演分享「一隻臺灣黑熊之死」紀錄。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣民雄東榮國小以平原城市保育宣導為主，由觸口龜類保育教育園區保育照養員解說生態。圖／林業保育署嘉義分署提供
嘉義縣民雄東榮國小以平原城市保育宣導為主，由觸口龜類保育教育園區保育照養員解說生態。圖／林業保育署嘉義分署提供

台灣黑熊 嘉義 濕地

