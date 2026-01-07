嘉南校園保育列車走訪26所中小學 逾3千名師生體驗生態教育
林業保育署嘉義分署去年啟動「嘉南校園保育宣導列車」，巡迴嘉義縣市及台南市26所中小學，透過33場次活動讓3174名師生深入了解國土生態綠網與生物多樣性，獲廣大迴響，今年再規畫8場深度活動。嘉義分署表示，活動聚焦淺山、平原、濕地等棲地多樣性，介紹台灣黑熊、山麻雀、諸羅樹蛙、草鴞、阿里山山椒魚、穿山甲、黑面琵鷺、台灣原生龜類等關注物種，帶領學生理解棲地特性、面臨的威脅與現行保育策略。
嘉南保育列車規畫黑熊、山區、海岸與平原城市等4種教案，由學校依環境選擇課程。例如山區學校以黑熊保育為主，透過示範改良式獵具、宣導人熊衝突預防及生態給付觀念，教導學生與黑熊和平共處。內容也融入綠色保育標章與濕地標章，引導學生理解友善農法對棲地維護的重要性，並釐清遊蕩犬貓對野生動物的威脅，強化守護棲地的認知。
今年嘉義分署額外辦理8場深度活動，包含4場紀錄片「一隻臺灣黑熊之死」映後分享，由導演顏妏如引導620名師生思辨保育與社會的反思；另4場由作者蔡惠萍導讀「未來的旅程：一隻台灣黑熊的人間啟示錄」，帶領433名師生從生命教育角度理解野生動物生存價值。
有參與教師表示，宣導課程將抽象的保育議題轉化為可感受、可行動的學習內容，讓保育意識真正扎根校園。
嘉義分署表示，期待透過整年扎根成果吸引更多學校加入，讓自然保育教育持續向下延伸，為嘉南地區打造更友善、永續的生態環境。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言