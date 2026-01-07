嘉縣大埔國中小發展管樂有成 獲教育部表揚
學生不到百人的偏鄉學校嘉縣大埔國中小學發展管樂有成，在專業教師及嘉中校友管樂團協助下，112年起連三年獲嘉縣學生音樂比賽室內管樂合奏組第一名，並獲頒藝術教育貢獻績優團體獎。
剛結束不久的第33屆嘉義市國際管樂，最後一場壓軸演出由大埔國中小學管樂團擔綱，校方邀請畢業校友及7名指導樂團的老師攜手演出，展現偏鄉學校的音樂能量；嘉義縣教育處長李美華、嘉義市文化局副局長林金龍特別到場加油、聆聽。
具音樂專才的大埔國中小學校長陳育恬今天告訴中央社記者，1月1日上台演出的是4至9年級學生，還有畢業的校友、學校會樂器的老師、嘉義高中校友管樂團7名指導老師也上台，讓表演更加精彩。最後幾首曲目她彈keyboard伴奏。
陳育恬表示，4、5、6年級還無法上台演奏的學生，則安排他們隨著樂曲在台下表演跳舞炒熱氣氛，讓全校4至9年級學生都能參加這個盛會。
陳育恬說，為了提升學生演奏的水平，去年嘉中校友管樂團在中秋節來大埔舉辦教學換宿計劃，有23名在音樂各有擅長的成員與會，包括學校的管樂教師、長號、上低音號、爵士鼓演奏家、大學教授及曾任職國際連鎖企業的執行長，給偏鄉學生帶來各種正向的能量。
大埔國中小學管樂團指揮鄧杰翔表示，他住在嘉義市，要從嘉義市到大埔教管樂除路途遠，還有面對山路的風險，但因陳育恬對音樂的熱情，才接下這個職務，也感謝嘉中校友管樂團的支持，讓每個不同樂器都有專職的教師，增進學生的音樂能力，這是其他學校難以做到的。
大埔國中小學因管樂優異表現，去年12月獲頒教育部藝術教育貢獻績優團體獎；陳育恬強調，這是家長、社區與學校的密切合作，才能成就這一件美事，也感謝大埔鄉長吳明勲對於藝術造鄉的理念與支持，師生們會在藝術這條路上一直往前走。
▪持續更新／台大醫參採社會科 考場新規、必考重點一次看
▪考前必看！重要試務日期出爐 歷屆五標、試題一把抓
▪國寫／知性題、情意題怎發揮？寫作技巧、拆解佳作範本一次看
▪英文／命題關鍵解析 從柯克遇刺到川普「優離」看時事入題
▪自然／科學素養、時事考題總整理 一圖看懂台灣首例碳封存
▪學測衝刺大禮！台大醫學系學生自製「AI幫你改作文」網站免費用
▪台中私中不考試！15校「辦營隊」特色一次看 桃竹私校考試總整理
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言