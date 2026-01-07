嘉縣大埔國中小發展管樂有成 獲教育部表揚

快訊

中央社／ 嘉義縣7日電
嘉義縣大埔國中小學發展管樂有成，112年起連3年獲嘉縣學生音樂比賽室內管樂合奏組第一名，並獲頒藝術教育貢獻績優團體獎。圖為1日大埔國中小學管樂團在嘉義市國際管樂節擔綱壓軸演出。中央社
嘉義縣大埔國中小學發展管樂有成，112年起連3年獲嘉縣學生音樂比賽室內管樂合奏組第一名，並獲頒藝術教育貢獻績優團體獎。圖為1日大埔國中小學管樂團在嘉義市國際管樂節擔綱壓軸演出。中央社

學生不到百人的偏鄉學校嘉縣大埔國中小學發展管樂有成，在專業教師及嘉中校友管樂團協助下，112年起連三年獲嘉縣學生音樂比賽室內管樂合奏組第一名，並獲頒藝術教育貢獻績優團體獎。

剛結束不久的第33屆嘉義市國際管樂，最後一場壓軸演出由大埔國中小學管樂團擔綱，校方邀請畢業校友及7名指導樂團的老師攜手演出，展現偏鄉學校的音樂能量；嘉義縣教育處長李美華、嘉義市文化局副局長林金龍特別到場加油、聆聽。

具音樂專才的大埔國中小學校長陳育恬今天告訴中央社記者，1月1日上台演出的是4至9年級學生，還有畢業的校友、學校會樂器的老師、嘉義高中校友管樂團7名指導老師也上台，讓表演更加精彩。最後幾首曲目她彈keyboard伴奏。

陳育恬表示，4、5、6年級還無法上台演奏的學生，則安排他們隨著樂曲在台下表演跳舞炒熱氣氛，讓全校4至9年級學生都能參加這個盛會。

陳育恬說，為了提升學生演奏的水平，去年嘉中校友管樂團在中秋節來大埔舉辦教學換宿計劃，有23名在音樂各有擅長的成員與會，包括學校的管樂教師、長號、上低音號、爵士鼓演奏家、大學教授及曾任職國際連鎖企業的執行長，給偏鄉學生帶來各種正向的能量。

大埔國中小學管樂團指揮鄧杰翔表示，他住在嘉義市，要從嘉義市到大埔教管樂除路途遠，還有面對山路的風險，但因陳育恬對音樂的熱情，才接下這個職務，也感謝嘉中校友管樂團的支持，讓每個不同樂器都有專職的教師，增進學生的音樂能力，這是其他學校難以做到的。

大埔國中小學因管樂優異表現，去年12月獲頒教育部藝術教育貢獻績優團體獎；陳育恬強調，這是家長、社區與學校的密切合作，才能成就這一件美事，也感謝大埔鄉長吳明勲對於藝術造鄉的理念與支持，師生們會在藝術這條路上一直往前走。

