北市要推免費營養午餐！業者建議保留學校自主調價 籲兩大配套做好
台北市長蔣萬安宣布推動國中小營養午餐免費，然而業者憂心若統一用「均價」或「最高價」要求學校恐無法呼應各校需求，建議用「定額補助＋建議規格」保留校內自主彈性，並同步檢視學校廚房設備是否到位、營養師是否足夠，讓免費營養午餐不只是「政府買單、孩子吃飯」，而是一套涵蓋制度、硬體、人力與教育完整公共政策。
中華民國餐盒同業公會理事長陳明信表示，對台北市來說「免不免費」僅是其次，而是缺一個穩定、合理、可長可久的午餐制度，北市學校午餐長期採取家長付費、學校自訂價格模式，沒有全市統一價格，也沒有單一供餐型態，各校因學生人數、廚房型態、設備新舊、人力配置不同，實際成本與服務內容差異極大。
陳明信說，若以均價或最高價作為免費午餐補助標準，一體適用，很難真正回應每一所學校的實際需求，應採取「定額補助＋建議規格」，由市府訂定每餐定額補助，作為免費營養午餐公共支持底線，同時訂出基本的服務與品質建議規格，若學校因自身條件、特色或家長共識，希望在此規格上提升品質，則可保留彈性，自行決定是否增加經費。
陳明信說，免費營養午餐不該只是一項餐費補助政策，而應同步檢討是否具備承接這項政策的結構條件，除了必須全面檢視公辦民營學校廚房設備是否到位，是否符合現行法令與實際供餐需求，並檢討學校營養師編制是否足夠，若一位營養師需同時服務多校、疲於行政與表單，就難以真正走進班級從教育面引導孩子理解飲食、尊重食物，也無法從源頭改善剩食問題。
