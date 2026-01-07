快訊

影像曝光！東管處「鏡頭君」拍到火光 時間點與F-16飛官失聯吻合

聽新聞
0:00 / 0:00

高科大文創產學合作拚升級 用IP翻新老字號漢方品牌

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高科大推動文創產學合作拚升級，用IP翻新老字號漢方品牌。圖／高科大提供
高科大推動文創產學合作拚升級，用IP翻新老字號漢方品牌。圖／高科大提供

漢方保健產業尋求IP重塑品牌形象，國立高雄科技大學創新設計學院文創系，與台灣知名老字號漢方養生品牌華陀扶元堂產學合作，讓7個學生團隊參與，累積產出21件創作，橫跨品牌行銷企畫、結合短影音、創造萌寵型IP角色，賦予老品牌新詮釋，更貼近年輕族群市場。

高科大創新設計學院長翟治平表示，學生作品中IP被賦予明確角色定位，每一組團隊皆需從品牌理解出發，建立角色設定與世界觀，再延伸模擬企業IP。

有團隊以Z世代真實生活節奏為藍本，將漢方保健轉譯為下班後放鬆、睡前整理、重要時刻前自我調整等情境，讓IP成為「生活中的陪伴者」，建立可被模仿與分享的日常儀式感；也有團隊聚焦萌寵型IP，透過親近、低門檻的角色形象，降低漢方品牌的距離感，拉近與年輕族群及跨世代族群的心理連結。

另有作品從品牌長期經營角度出發，發展具延展性的IP世界觀與角色設定，思考未來在短影音、社群內容、行銷活動甚至周邊應用上的擴充可能，讓IP成為可長期累積的品牌資產，而非一次性行銷素材。

華陀扶元堂董事長朱溥霖指出，7組團隊、21件作品在品牌行銷企畫、IP設計與短影音內容上都展現高度完成度與實際執行力，不只是創意發想，而是已經具備市場溝通與延伸應用的潛力。

他笑說，因為經營的漢方品牌華陀扶元堂有了「朱爺爺」稱號，希望透過IP具象化與品牌化，所以有了這次產學合作的構想，學生作品充分展現年輕世代重新詮釋漢方品牌，未來不排除將成熟的IP概念延伸至實際行銷或周邊應用，並持續深化與學校的合作。

校長楊慶煜表示，從品牌策略角度來看，學生創作清楚揭示IP的價值和趨勢，透過角色、敘事與內容節奏，抽象漢方理念被轉化為可互動、可累積、可跨平台延伸的內容資產，讓品牌溝通不再依賴單次曝光，而是建立長期關係。

當學生作品不只是課堂成果，而成為品牌轉型策略提案，也顯示年輕世代已具備將創意轉化為可落地品牌語言的能力，這正是IP在當代品牌競爭中，重新定義形象與價值的關鍵所在。

高科大推動文創產學合作拚升級，用IP翻新老字號漢方品牌。圖／高科大提供
高科大推動文創產學合作拚升級，用IP翻新老字號漢方品牌。圖／高科大提供
高科大推動文創產學合作拚升級，用IP翻新老字號漢方品牌。圖／高科大提供
高科大推動文創產學合作拚升級，用IP翻新老字號漢方品牌。圖／高科大提供
高科大推動文創產學合作拚升級，用IP翻新老字號漢方品牌。圖／高科大提供
高科大推動文創產學合作拚升級，用IP翻新老字號漢方品牌。圖／高科大提供

品牌 團隊 設計

延伸閱讀

讓飛行員玩命…失事F-16戰機 近期曾因任務電腦故障報修

凱基金永續 力挺地方創生

看見幸福台灣／國泰人壽維修聊天室 賦予舊家電新生命

三商炸雞「7塊炸雞199元」現省256！必勝客「4款經典比薩」口味升級了

相關新聞

高科大文創產學合作拚升級 用IP翻新老字號漢方品牌

漢方保健產業尋求IP重塑品牌形象，國立高雄科技大學創新設計學院文創系，與台灣知名老字號漢方養生品牌華陀扶元堂產學合作，讓...

校園新鮮事／研究跨域美感 屏科實中生擺攤賣手作甘蔗紙

屏科實驗中學規定國中部七年級學生要參與為期1年的獨立研究課程，其中跨域美感研究這門課，帶學生走訪萬丹鄉蔗糖產業，並在校園...

彰化永靖高工拿4座金手獎 學生家道中落 立志學藝出人頭地

彰化縣永靖高工學生參加全國高中工業類技藝競賽，拿下4座金手獎及2項優勝，表現優異，金手獎第一名的黃寶弘為了到永工學機械製...

新北培訓技職「金手」 分享國際賽經驗

新北每年投入約12億元挹注在技職教育，其中2億元用於選手培訓，透過「金手培訓政策」，以制度化、系統化方式打造技術人才培育...

註冊率距6成「淹水線」僅些微差距 台鋼科大回應了

教育部今天公布6所大專院校註冊率未達6成「淹水線」門檻，其中台鋼科技大學以58.88％些微差距遭點名。校方坦言受少子化加...

新北技職教育再創高峰 金手培訓助學子站上國際舞台

新北市技職教育成果再傳捷報。新北市政府今舉辦「金手閃耀、新北榮耀」技藝技能競賽感恩餐會，表揚在亞洲技能競賽、勞動部全國技...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。