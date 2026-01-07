聽新聞
0:00 / 0:00

北市國中小營養午餐免費 最快9月上路

聯合報／ 地方社會中心／連線報導
台北市長蔣萬安宣布將推動國中小營養午餐免費。圖／北市教育局提供
台北市長蔣萬安宣布將推動國中小營養午餐免費。圖／北市教育局提供

台北市長蔣萬安昨宣布，北市國中、小學營養午餐將全面免費，北市預估，每年預算約20多億元、18萬名學子受惠，預計最快今年9月上路。北市是繼桃園後，六都第二都祭出免費營養午餐政策，其他四都分別以財政負擔、恐排擠教育資源等原因審慎評估，暫未跟進。

蔣萬安昨在市政會議宣布，因應少子化國安危機，去年成功推動生生喝鮮奶，今年還要再向前一大步，推動北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，幫助每一個孩子，確保營養均衡，「營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節」。

蔣提到，隨著物價波動，家庭育兒負擔日益沉重，市府不希望任何一個孩子因家庭經濟因素，在餐桌上感受到差異，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限問題。

政策宣布，北市議會教育委員會也關心實際執行方向，教育局長湯志民說，初估預算約20多億元，將以財劃法補助款支應，會先在下會期第一次追加減預算編列，最快115學年上路。

目前22縣包括桃園在內，加上宜蘭、花蓮、彰化、南投、連江、金門、澎湖及新竹縣，已有9縣市營養午餐免費，台東縣預計下月上路，苗栗縣則是9月起實施。

「在財政健全原則下，樂觀其成。」但雲林縣長張麗善說，目前雲林財政狀況實難跟進，財劃法中央不複議、不公告、也不執行，造成弱勢縣市財政更困難，社會福利跟不上六都，只會造成人口移動，擴大城鄉差距，「這個政府真的很糟糕」。

至於新北、台中、台南和高雄市也都未跟進。新北教育局表示，新北學生數全國最多，以現行每餐約55至60元、約32.3萬名學生、每年供餐200日估算，一年高達46億元左右，恐排擠其他教育資源。

台中目前提供2萬多名弱勢學童在學期間全額午餐補助，寒暑假及例假日則提供安心餐券。教育局表示，若全面推動公立國中小學生免費營養午餐，每年需33.5億元，將盤點資源滾動檢討。

台南教育局表示，弱勢學生午餐全部免費，但財政遠比不上台北，財劃法修正後更是雪上加霜，若學校午餐全面免費，預估每年將再增加約8.5億元支出，恐排擠教育資源，須再審慎評估。

高雄教育局表示，高市學校午餐維持使用者付費原則，家境困難孩子給予全額補助；教育部曾增編特別預算29億元讓全國實施國中小學免費午餐，但遭監察院糾正，所以目前多數縣市回復使用者付費原則。

延伸閱讀

蔣萬安宣布國中小營養午餐免費 顏若芳嘆可惜…未惠及高中職

不排富！蔣萬安宣布營養午餐免費 藍議員：支持不標籤化孩子

蔣萬安拍板北市國中小營養午餐免費 家長樂觀籲「一現象」要注意

北市國中小營養午餐免費！ 蔣萬安打造有溫度政府拋多新政

相關新聞

影／苗栗縣美術班聯展登場 9校70件創作展現學生創作視角

苗栗縣三大生活圈的中小學美術班今天在苗栗縣文化觀光局舉辦聯展，9所學校的美術班共展出70件學生作品。縣府表示，這次聯展反...

初試啼聲奪金獎 金門學童李欣桐全國寫生賽一鳴驚人

就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，首次參加由風野藝術協會主辦的「風野盃第33屆全國寫生大賽」，即在高手雲集的競爭中脫穎而...

原有練球場地不夠用 汐止區崇義高中盼修建第二棒球場

汐止區崇義高中棒球隊這幾年來成績越來越好，棒球隊員人數也增加快三倍，所以校內原有的訓練場地已經不敷使用，再加上時間一久，圍網出現破洞、樑柱鐵皮鏽蝕嚴重，所以學校向運動部提出整建棒球運動場計劃，立委廖先翔也召集相關單位人員現場會勘，了解學校需求，爭取經費盡快到位。

北市國中小營養午餐免費 最快9月上路

台北市長蔣萬安昨宣布，北市國中、小學營養午餐將全面免費，北市預估，每年預算約20多億元、18萬名學子受惠，預計最快今年9...

寒流來襲「唐宋八大家」集體陣亡？超狂記憶口訣 畢業20年都背起來了

寒流發威，全台急凍！當大家都在煩惱如何保暖時，一位充滿幽默感的清大國文系畢業作家林俐君「Lijune・綠君麻麻」卻在這波冷氣團中，回憶起困擾無數學生的國文科難題。

淡水國小忠孝樓電梯老舊 議員爭取翻新提升安全與舒適度

新北市淡水區淡水國小校園內的忠孝樓已使用二十多年，校長表示，大樓電梯因零件老舊損壞，時常發生故障。在新北市議員陳偉杰爭取經費下，電梯順利完成翻新整修，不僅改善過去經常卡住的問題，還提升整體明亮度並增設透視窗，讓電梯設備全面升級。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。