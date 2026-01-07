北市國中小營養午餐免費 最快9月上路

台北市長蔣萬安昨宣布，北市國中、小學營養午餐將全面免費，北市預估，每年預算約20多億元、18萬名學子受惠，預計最快今年9月上路。北市是繼桃園後，六都第二都祭出免費營養午餐政策，其他四都分別以財政負擔、恐排擠教育資源等原因審慎評估，暫未跟進。

蔣萬安昨在市政會議宣布，因應少子化國安危機，去年成功推動生生喝鮮奶，今年還要再向前一大步，推動北市公私立國小、國中營養午餐全面免費，幫助每一個孩子，確保營養均衡，「營養午餐不應只是一頓飯，更是平權的重要環節」。

蔣提到，隨著物價波動，家庭育兒負擔日益沉重，市府不希望任何一個孩子因家庭經濟因素，在餐桌上感受到差異，以營養午餐平均一餐60到70元估計，能直接減輕家長每年上萬元經濟支出，更重要的是，由市府統一強化食材溯源與品質管控，解決過去因餐費限制，導致食材選擇受限問題。

政策宣布，北市議會教育委員會也關心實際執行方向，教育局長湯志民說，初估預算約20多億元，將以財劃法補助款支應，會先在下會期第一次追加減預算編列，最快115學年上路。

目前22縣包括桃園在內，加上宜蘭、花蓮、彰化、南投、連江、金門、澎湖及新竹縣，已有9縣市營養午餐免費，台東縣預計下月上路，苗栗縣則是9月起實施。

「在財政健全原則下，樂觀其成。」但雲林縣長張麗善說，目前雲林財政狀況實難跟進，財劃法中央不複議、不公告、也不執行，造成弱勢縣市財政更困難，社會福利跟不上六都，只會造成人口移動，擴大城鄉差距，「這個政府真的很糟糕」。

至於新北、台中、台南和高雄市也都未跟進。新北教育局表示，新北學生數全國最多，以現行每餐約55至60元、約32.3萬名學生、每年供餐200日估算，一年高達46億元左右，恐排擠其他教育資源。

台中目前提供2萬多名弱勢學童在學期間全額午餐補助，寒暑假及例假日則提供安心餐券。教育局表示，若全面推動公立國中小學生免費營養午餐，每年需33.5億元，將盤點資源滾動檢討。

台南教育局表示，弱勢學生午餐全部免費，但財政遠比不上台北，財劃法修正後更是雪上加霜，若學校午餐全面免費，預估每年將再增加約8.5億元支出，恐排擠教育資源，須再審慎評估。

高雄教育局表示，高市學校午餐維持使用者付費原則，家境困難孩子給予全額補助；教育部曾增編特別預算29億元讓全國實施國中小學免費午餐，但遭監察院糾正，所以目前多數縣市回復使用者付費原則。