聽新聞
0:00 / 0:00

9成同意才能去！屏女辦不成畢旅 學生喊失望、校方盼尊重結果

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東女中畢業旅行，訂出要該年級總人數9成同意才能成行的門檻，本屆因僅8成1高二生同意，無法成行。記者劉星君／攝影
屏東女中畢業旅行，訂出要該年級總人數9成同意才能成行的門檻，本屆因僅8成1高二生同意，無法成行。記者劉星君／攝影

屏東女中去年畢業旅行參與率不到7成，有些班級甚至一半學生沒參加，本報接獲投訴指出，校務會議決議本屆高二學生畢旅舉辦門檻要9成以上同意參加，但近期回收的家長同意書約8成1有意願，校方前天公布無法舉辦，引發學生喊話「門檻訂太高」。

據悉，屏東縣其他高中畢旅成行門檻多以5成為主，也有學校將門檻從8成降到7成，以鼓勵學生參與。

屏女校方解釋，去年畢旅參與率低仍勉強成行，為此導師會報時決議畢旅達9成門檻成行，去年於校務會議提案說明，學生代表則提案8成可成行，經表決，9成門檻獲最多票因此通過。

屏女高二生有16班、500多人，校方表示，畢旅3天2夜行程，學校讓學生自行規畫兩天，給學生很大彈性，不過仍未通過成行門檻。學校前天告知結果，昨也在官網公告指出，畢旅非學校必要舉辦活動，辦理與否遵循民主機制納入學生意見，最終通過方案有時不如所願仍須尊重，應成熟面對結果。

然而屏女1名高二學生失望說，她們這屆國小畢典時遇疫情，只有線上畢典，國中時也沒露營，沒想到連期待的畢業旅行也無法舉辦；另名高二學生也說「學校真的太狠心了！」有學生家長說，不應拿前一屆的經驗複製或假設下屆學生情況。

屏東 畢業旅行 門檻

延伸閱讀

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

柯建銘重返程委會督軍 周五立法院會議程仍未確定

【重磅快評】林宜瑾悄撤兩國條例 羅生門外還有謎團待解

林宜瑾撤案「兩岸條例」修法遭否認 國民黨團：提案紀錄白紙黑字

相關新聞

北市國中小營養午餐免費 最快9月上路

台北市長蔣萬安昨宣布，北市國中、小學營養午餐將全面免費，北市預估，每年預算約20多億元、18萬名學子受惠，預計最快今年9...

寒流來襲「唐宋八大家」集體陣亡？超狂記憶口訣 畢業20年都背起來了

寒流發威，全台急凍！當大家都在煩惱如何保暖時，一位充滿幽默感的清大國文系畢業作家林俐君「Lijune・綠君麻麻」卻在這波冷氣團中，回憶起困擾無數學生的國文科難題。

影／苗栗縣美術班聯展登場 9校70件創作展現學生創作視角

苗栗縣三大生活圈的中小學美術班今天在苗栗縣文化觀光局舉辦聯展，9所學校的美術班共展出70件學生作品。縣府表示，這次聯展反...

避免比較 家長：各校午餐應統一標準

台北市營養午餐全面免費，家長、學校皆樂見其成，每月每個孩子可省下逾千元餐費，且孩子營養可獲得更妥善規畫，但也提醒目前各校...

9成同意才能去！屏女辦不成畢旅 學生喊失望、校方盼尊重結果

屏東女中去年畢業旅行參與率不到7成，有些班級甚至一半學生沒參加，本報接獲投訴指出，校務會議決議本屆高二學生畢旅舉辦門檻要...

苦盼7年！台南成功國小校舍重建完工 寒假後終能「返校」上課

台南市政府進行赤崁文化園區改造工程，緊鄰的成功國小配合拆除重建，因延宕耗時7年，全校長期借校上課，甚至有學生入學到畢業未...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。