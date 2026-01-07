苦盼7年！台南成功國小校舍重建完工 寒假後終能「返校」上課

台南市政府進行赤崁文化園區改造工程，緊鄰的成功國小配合拆除重建，因延宕耗時7年，全校長期借校上課，甚至有學生入學到畢業未曾於原校上課過，成罕見情況。對此，南市教育局證實，寒假後全校14班、255名師生將「返校上課」。

成功國小新校舍去年10月已取得使用執照，東棟及北棟校舍預計今日點交，可望在月底前完成教學區域整體移交，校方則排定本月26日啟動搬遷，預計2月23日師生可返校上課。

成功國小校長陳建銘說，預估寒假前可完成校舍搬遷，第200所玉山圖書館也選定坐落在成功館，能趕上3月新生招生季，目前規畫每年級3個班，不少學區家長紛紛致電諮詢，對於115學年度新生招生人數預期樂觀，而寒假後新學期開學儀式也在規畫中。

成功國小新校舍設計核心「赤崁曙光」，強調建築與周邊歷史場域的對話、新舊建築融合美學，建築立面與國定古蹟赤崁樓相輝映。陳建銘也說，去年6月畢業生重返成功館舉行畢業典禮後，許多在校學生、家長及老師都相當興奮，大家都非常期待新的校園生活。

市議員陳怡珍說，成功國小歷經多年借校上課，師生與家長承受諸多不便，今年寒假後回歸本校上課的承諾得來不易，呼籲市府嚴守時程，不容再延宕或跳票。

文化局提到，為解決台南舊城區長期停車空間不足問題，該校園規畫現代化地下停車場，將能有效消化觀光及就學車潮。