寒流來襲「唐宋八大家」集體陣亡？超狂記憶口訣 畢業20年都背起來了
寒流發威，全台急凍！當大家都在煩惱如何保暖時，一位充滿幽默感的清大國文系畢業作家林俐君「Lijune・綠君麻麻」卻在這波冷氣團中，回憶起困擾無數學生的國文科難題。她日前分享一組關於「唐宋八大家」的超狂記憶口訣，因為太過應景且充滿「體感溫度」，瞬間在網路上引發熱烈討論、近萬個按讚數。
綠君麻麻在臉書貼文中寫道「寒流來了，來複習如何背唐宋八大家」，接著拋出一句讓人摸不著頭緒卻又莫名合理的口訣：「寒流噢！咻咻咻，陣亡」。
這究竟是什麼神邏輯？原來，這是利用諧音梗將八位古文大師的名字完美串聯，「寒流噢」對應韓愈、柳宗元、歐陽修；「咻咻咻」三聲風聲，巧妙對應了蘇家三父子蘇洵、蘇軾、蘇轍；最後的「陣亡」則是曾鞏與王安石。
這組口訣不僅僅是諧音，更生動地描繪了冬天冷風吹過（咻咻咻），最後讓人冷到「陣亡」的畫面。貼文一出，立刻勾起無數網友的學生時代回憶，有人崩潰留言表示「小時候就是這樣記的，結果考試時一直想不起哪個姓鄭的，所以這題直接陣亡！」，原來是因為「曾」與「陣」發音相近，導致誤以為八大家裡有人姓鄭，讓人哭笑不得。
除了流傳多年的「寒風刺骨版」，留言區也釣出了民間不同版本「寒流養蟳，失策陣亡」，對應「韓柳陽洵，軾轍曾王」，意思是寒流來了還堅持養紅蟳，決策錯誤導致全軍覆沒，悲劇感十足。網路上還有學習分享另一口訣「三蘇寒流真實喔」，對應「三蘇韓柳曾石歐」。
甚至有網友打趣地說，「謝謝，畢業20年後終於背起來了」、「我記住了該死的忘不掉」。不管是「咻咻咻」的體感派，還是「養蟳失敗」的劇情派，這些充滿創意的諧音記憶法，都讓原本枯燥的古文知識變得鮮活起來。
