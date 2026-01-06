影／苗栗縣美術班聯展登場 9校70件創作展現學生創作視角

苗栗縣三大生活圈的中小學美術班今天在苗栗縣文化觀光局舉辦聯展，9所學校的美術班共展出70件學生作品。縣府表示，這次聯展反映孩子對世界的好奇與思考，也讓觀賞者從中看見不同年齡層孩子的獨特視角，歡迎大家抽空來欣賞。

苗栗縣美術班聯合美展已辦理多年，今年輪由苗栗市明仁國中主辦，在文觀局中興藝廊、山月軒展至1月18日，今天上午舉辦開幕典禮，包括苗栗市長余文忠、各校校長、在地議員多人參加，表達對藝術才能班的支持。

明仁國中校長湯慧敏指出，大家都知道辦理藝才班很「燒錢」，不僅家長燒錢、學校也燒錢，縣府及地方的支持，是各校推動藝才班培養學子的「底氣」，各級學生的創作能在文觀局的專業空間展出，加上燈光投射，創作品的美感更能凸顯。

縣府教育處表示，今年參展的9所學校包括位於苗栗市的國立苗栗高中、明仁國中、大同國小；竹南頭份地區的頭份國小、縣立興華中學；通苑地區的通霄國小、通霄國中、縣立苑裡中學、國立苑裡高中，展出作品包含西畫、書法、平面設計、漫畫、水墨畫、版畫等類別，內容豐富多元。

湯慧敏表示，參展作品充分呈現學生在構圖、色彩、觀察力與創意上的多元面貌，題材橫跨生活場景、家庭情感、文化記憶、環境保護、科技議題與自我探索，反映孩子對世界的好奇與思考，每件作品都飽含創作者的情感與理念，讓觀賞的人能從中看見不同年齡層孩子的獨特視角。

開幕典禮由明仁國中數理資優班二級學生馮彥凱的鋼琴獨奏揭開序幕，參展學生不乏全國賽得獎學生，其中國立苗中美術班二年級學生許采妮目前也在財政部中區國稅局苗栗分局藝文空間舉辦個人畫展「色采拾光」，展期至明年2月26日。 苗栗縣三大生活圈的中小學美術班今天在苗栗縣文化觀光局舉辦聯展，9所學校的美術班共展出70件學生作品。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣三大生活圈的中小學美術班今天在苗栗縣文化觀光局舉辦聯展，9所學校的美術班共展出70件學生作品。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣美術班聯合美展今年輪由苗栗市明仁國中主辦，在文觀局中興藝廊、山月軒展至1月18日，今天舉辦開幕典禮。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣三大生活圈的中小學美術班今天在苗栗縣文化觀光局舉辦聯展，9校美術班共展出70件學生作品。記者胡蓬生／攝影