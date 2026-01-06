原有練球場地不夠用 汐止區崇義高中盼修建第二棒球場

汐止區崇義高中棒球隊這幾年來成績越來越好，棒球隊員人數也增加快三倍，所以校內原有的訓練場地已經不敷使用，再加上時間一久，圍網出現破洞、樑柱鐵皮鏽蝕嚴重，所以學校向運動部提出整建棒球運動場計劃，立委廖先翔也召集相關單位人員現場會勘，了解學校需求，爭取經費盡快到位。

崇義高中校長陳春色表示，因為學校目前積極往軟式棒球跟硬式棒球來發展，但因為目前只有一個球場的場地，就專業上的分工、還有使用確實遇到瓶頸，還有就是目前的球場，時間一久，有一些破損的情況，因為上一次的施工是已經是民國109年了，一些圍網已經破洞，破洞有時候球穿出來，確實會造成路過學生受傷。所以就透過運動部，希望能幫學校補助辦理第二棒球場。

立法委員廖先翔提到，汐止崇義高中這幾年積極的在轉型當中，要朝向運動發展產業人才的方式進行學生的培育，因此，現在體育的運動員大概佔學校的八成左右的學生數了，包括棒球球隊的規模也持續在增加，包括到國中到高中了，現在有80多位學生，而目前室內的場地，大概只有在三樓的雨棚下面，還有一個比較安全的一個訓練場地，那現在已經不夠學校的學生使用了，那大家常常需要排隊，或者是要練習到很晚，才有機會能夠練習到，因此，崇義高中提出，希望能夠增設一些投打練習區或守備練習區的場域，讓學生能夠有更充分的場地訓練。

廖先翔表示，中央的運動部在去年成立，包括學校的一些棒球或足球的補助也都在運動部，所以邀請運動部還有新北市政府的長官過來，了解一下學校的需求，目前崇義高中已經把計劃書擬好了，也送上去了，也請運動部的長官，能夠先幫忙檢視一下，是不是可以先調整好，讓未來的審查能夠更加的順利，希望經費能夠盡快爭取到位，讓崇義高中的孩子，能夠有充足而且安全的一個訓練環境，對他們未來的就業，無論是不是往職業運動去發展，或者是相關衍生的產業都好，對他們來說都是很大的幫助。