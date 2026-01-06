初試啼聲奪金獎 金門學童李欣桐全國寫生賽一鳴驚人
就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，首次參加由風野藝術協會主辦的「風野盃第33屆全國寫生大賽」，即在高手雲集的競爭中脫穎而出，勇奪小學高年級組金獎，初試啼聲便一鳴驚人，展現紮實的藝術實力與豐沛創作能量。
「風野盃第33屆全國寫生大賽」於去年底同步在全國26個場地舉行，參賽範圍涵蓋台灣本島及外島、離島，形成台澎金馬串聯的藝術盛事。金門場是首度加入，由金門獅黃鹽鄉文化發展協會與葉曄×夜夜寫字等單位共同主辦，場地設於金沙鎮西園鹽場周邊，並以「西園鹽場古厝聚落建築景觀」為主題，開放參賽者延伸至金沙鎮各景點進行創作。
比賽當天自上午10時30分起至下午3時，李欣桐在西園鹽場周邊實地觀察後，隨即選定聚落中一處門口綠意盎然的傳統古厝入畫，以紅花、綠葉襯托出古厝的質樸韻味與生活氣息，畫面構圖沉穩、色彩細膩，獲得評審高度肯定。
李欣桐的母親林慧瑄表示，孩子自幼展現對繪畫的高度興趣，從幼兒園大班起便有系統地學習美術，除繪畫外，在書法、水墨領域亦頗具天分，去年參加胡連文教基金會主辦的書法比賽也曾獲獎。她說，看到孩子在比賽中建立自信、肯定自我，身為家長感到十分欣慰，未來也將全力支持孩子朝設計師的夢想前進。
風野藝術協會指出，協會推動全國寫生活動已47年，盼透過寫生鼓動風潮、培養美學素養，讓藝術與土地對話。協會也感謝全國200多位教師與志工長期無私投入，在資源有限的情況下持續推展賽事，讓「風野十月、全國寫生」成為台灣共同的藝術記憶。
