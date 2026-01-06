快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

美媒：川普政府向羅德里格斯提「3要求」 否則恐步馬杜洛後塵

北市國小霸凌...媽親眼見小一兒遭5同學圍毆飛踢怒求償 法院判賠30萬

初試啼聲奪金獎 金門學童李欣桐全國寫生賽一鳴驚人

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，首次參加由風野藝術協會主辦的「風野盃第33屆全國寫生大賽」，即勇奪小學高年級組金獎，圖為她的得獎作品。圖／民眾提供
就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，首次參加由風野藝術協會主辦的「風野盃第33屆全國寫生大賽」，即勇奪小學高年級組金獎，圖為她的得獎作品。圖／民眾提供

就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，首次參加由風野藝術協會主辦的「風野盃第33屆全國寫生大賽」，即在高手雲集的競爭中脫穎而出，勇奪小學高年級組金獎，初試啼聲便一鳴驚人，展現紮實的藝術實力與豐沛創作能量。

「風野盃第33屆全國寫生大賽」於去年底同步在全國26個場地舉行，參賽範圍涵蓋台灣本島及外島、離島，形成台澎金串聯的藝術盛事。金門場是首度加入，由金門獅黃鹽鄉文化發展協會與葉曄×夜夜寫字等單位共同主辦，場地設於金沙鎮西園鹽場周邊，並以「西園鹽場古厝聚落建築景觀」為主題，開放參賽者延伸至金沙鎮各景點進行創作。

比賽當天自上午10時30分起至下午3時，李欣桐在西園鹽場周邊實地觀察後，隨即選定聚落中一處門口綠意盎然的傳統古厝入畫，以紅花、綠葉襯托出古厝的質樸韻味與生活氣息，畫面構圖沉穩、色彩細膩，獲得評審高度肯定。

李欣桐的母親林慧瑄表示，孩子自幼展現對繪畫的高度興趣，從幼兒園大班起便有系統地學習美術，除繪畫外，在書法、水墨領域亦頗具天分，去年參加胡連文教基金會主辦的書法比賽也曾獲獎。她說，看到孩子在比賽中建立自信、肯定自我，身為家長感到十分欣慰，未來也將全力支持孩子朝設計師的夢想前進。

風野藝術協會指出，協會推動全國寫生活動已47年，盼透過寫生鼓動風潮、培養美學素養，讓藝術與土地對話。協會也感謝全國200多位教師與志工長期無私投入，在資源有限的情況下持續推展賽事，讓「風野十月、全國寫生」成為台灣共同的藝術記憶。

就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，首次參加由風野藝術協會主辦的「風野盃第33屆全國寫生大賽」，即在高手雲集的競爭中脫穎而出，勇奪小學高年級組金獎。圖／民眾提供
就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，首次參加由風野藝術協會主辦的「風野盃第33屆全國寫生大賽」，即在高手雲集的競爭中脫穎而出，勇奪小學高年級組金獎。圖／民眾提供
就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，首次參加由風野藝術協會主辦的「風野盃第33屆全國寫生大賽」，即在高手雲集的競爭中脫穎而出，勇奪小學高年級組金獎。圖／民眾提供
就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，首次參加由風野藝術協會主辦的「風野盃第33屆全國寫生大賽」，即在高手雲集的競爭中脫穎而出，勇奪小學高年級組金獎。圖／民眾提供
就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，首次參加由風野藝術協會主辦的「風野盃第33屆全國寫生大賽」，即勇奪小學高年級組金獎，她開心的與自己獲獎作品合影。圖／民眾提供
就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，首次參加由風野藝術協會主辦的「風野盃第33屆全國寫生大賽」，即勇奪小學高年級組金獎，她開心的與自己獲獎作品合影。圖／民眾提供

金門 素養

延伸閱讀

國小推書法檢定 勉孩子從「破關」找學習動力

年末強檔「2025橫山書藝雙年展」讓文藝書法走入群眾生活 青埔藝文廊帶全面串聯

張炳煌書法暨e筆 + AI動畫作品展 簡文秀高歌按讚

平安夜民眾親寫小卡鼓勵送暖 北市警獲溫情支持

相關新聞

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

畢業旅行辦不成了！國立屏東女中昨對二年級學生公布，畢業旅行無法舉辦，原因是因為根據回收家長同意書統計結果，並未到達高二總...

初試啼聲奪金獎 金門學童李欣桐全國寫生賽一鳴驚人

就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，首次參加由風野藝術協會主辦的「風野盃第33屆全國寫生大賽」，即在高手雲集的競爭中脫穎而...

跟進北市營養午餐免費政策？新北估1年多46億、憂排擠其他教育經費

台北市長蔣萬安今市政會議裁示，台北市營養午餐全面免費。新北是否會跟進，新北教育局表示，一年預估高達46億元經費，恐排擠其...

聽英文歌、看音樂劇…能培養孩子外語能力？網指一做法才見效

孩子的語言學習一直是許多家長關注的重點，尤其在全球化時代，外語能力...

北市國中小營養午餐免費！ 蔣萬安打造有溫度政府拋多新政

因應少子化，北市長蔣萬安今市政會議裁示，台北市營養午餐全面免費，守護下一代的健康起跑線。蔣萬安今天在市政會議宣布多項利多...

新北邀專家到校精準把脈 助攻高中生升學關鍵期

為協助高中生在關鍵升學階段穩健發揮實力，新北市教育局推動「114學年度高中學力躍升行動計畫」，結合數據分析與專家諮詢，系...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。