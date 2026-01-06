快訊

F-16戰機失事 賴總統指示全力搜救：務必以確保人員平安為最高目標

台灣人為何這麼愛去日本玩？一票人曝3誘因：哪一國比得上

空軍證實！F-16戰機豐濱外海失聯 飛行員跳傘搜救中

淡水國小忠孝樓電梯老舊 議員爭取翻新提升安全與舒適度

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
老舊電梯翻新整修完成，搭乘起來更加安全舒適。圖／紅樹林有線電視提供
老舊電梯翻新整修完成，搭乘起來更加安全舒適。圖／紅樹林有線電視提供

新北淡水區淡水國小校園內的忠孝樓已使用二十多年，校長表示，大樓電梯因零件老舊損壞，時常發生故障。在新北市議員陳偉杰爭取經費下，電梯順利完成翻新整修，不僅改善過去經常卡住的問題，還提升整體明亮度並增設透視窗，讓電梯設備全面升級。

新北市議員陳偉杰表示，為了保障師生使用上的安全，向教育局來爭取經費，進行電梯的修繕，這次改善完成後來進行試乘，從一樓到五樓的速度比起以往快很多，而且也相當平穩。學校的樂齡志工也表示，過去都要使用電梯到五樓教室，對於長輩來說，相當實用。

淡水國小校長陳佩芝表示，學校忠孝樓電梯的使用20多年，老舊不僅有變形的情況，日前還發生電梯卡住的情形，還好沒有人受困，而這次向市議員來爭取經費改善，更增加了許多透視窗及照明設備，不只是讓學童及老師，還有樂齡志工的長輩們，搭乘起來更加安全舒適。

電梯 淡水 陳偉杰 議員 新北 教育局 校園

延伸閱讀

民進黨推「兩國論」版兩岸條例 藍批：當家鬧事、毀憲亂政

淡水區文中五足球場完工啟用 完善足球訓練環境

改善訓練環境 淡水區正德國中柔道角力場增設空調設備

閒置校舍轉型 民代學者籲避免公共空間私有化

相關新聞

影／苗栗縣美術班聯展登場 9校70件創作展現學生創作視角

苗栗縣三大生活圈的中小學美術班今天在苗栗縣文化觀光局舉辦聯展，9所學校的美術班共展出70件學生作品。縣府表示，這次聯展反...

初試啼聲奪金獎 金門學童李欣桐全國寫生賽一鳴驚人

就讀中正國小六年級美術班的李欣桐，首次參加由風野藝術協會主辦的「風野盃第33屆全國寫生大賽」，即在高手雲集的競爭中脫穎而...

原有練球場地不夠用 汐止區崇義高中盼修建第二棒球場

汐止區崇義高中棒球隊這幾年來成績越來越好，棒球隊員人數也增加快三倍，所以校內原有的訓練場地已經不敷使用，再加上時間一久，圍網出現破洞、樑柱鐵皮鏽蝕嚴重，所以學校向運動部提出整建棒球運動場計劃，立委廖先翔也召集相關單位人員現場會勘，了解學校需求，爭取經費盡快到位。

寒流來襲「唐宋八大家」集體陣亡？超狂記憶口訣 畢業20年都背起來了

寒流發威，全台急凍！當大家都在煩惱如何保暖時，一位充滿幽默感的清大國文系畢業作家林俐君「Lijune・綠君麻麻」卻在這波冷氣團中，回憶起困擾無數學生的國文科難題。

淡水國小忠孝樓電梯老舊 議員爭取翻新提升安全與舒適度

新北市淡水區淡水國小校園內的忠孝樓已使用二十多年，校長表示，大樓電梯因零件老舊損壞，時常發生故障。在新北市議員陳偉杰爭取經費下，電梯順利完成翻新整修，不僅改善過去經常卡住的問題，還提升整體明亮度並增設透視窗，讓電梯設備全面升級。

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

畢業旅行辦不成了！國立屏東女中昨對二年級學生公布，畢業旅行無法舉辦，原因是因為根據回收家長同意書統計結果，並未到達高二總...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。