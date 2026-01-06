淡水國小忠孝樓電梯老舊 議員爭取翻新提升安全與舒適度
新北市淡水區淡水國小校園內的忠孝樓已使用二十多年，校長表示，大樓電梯因零件老舊損壞，時常發生故障。在新北市議員陳偉杰爭取經費下，電梯順利完成翻新整修，不僅改善過去經常卡住的問題，還提升整體明亮度並增設透視窗，讓電梯設備全面升級。
新北市議員陳偉杰表示，為了保障師生使用上的安全，向教育局來爭取經費，進行電梯的修繕，這次改善完成後來進行試乘，從一樓到五樓的速度比起以往快很多，而且也相當平穩。學校的樂齡志工也表示，過去都要使用電梯到五樓教室，對於長輩來說，相當實用。
淡水國小校長陳佩芝表示，學校忠孝樓電梯的使用20多年，老舊不僅有變形的情況，日前還發生電梯卡住的情形，還好沒有人受困，而這次向市議員來爭取經費改善，更增加了許多透視窗及照明設備，不只是讓學童及老師，還有樂齡志工的長輩們，搭乘起來更加安全舒適。
