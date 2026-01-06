獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

畢業旅行辦不成了！國立屏東女中昨對二年級學生公布，畢業旅行無法舉辦，原因是因為根據回收家長同意書統計結果，並未到達高二總人數的九成，故不予後續招標與辦理。據學生表示，最後調查結果有8成1同意，對畢業旅行無法舉辦感到失望，也提到，學校同意的門檻訂的太高了！

屏東女中一名高二學生失望說，她們這屆國小畢業典禮時遇到疫情，只有「線上」畢典，國中時也沒有露營，今年高二時還遇學校英文考試出題問題要補考，沒想到現在連期待「畢業旅行」有8成以上同意，也無法舉辦。

高二學生說，這屆高三學姐也是沒達9成門檻一樣有舉辦，學校對她們這樣做「真的太狠心了」。高二學生家長說，學校不應拿高三先前經驗來複製或假設這屆高二學生「剝這屆學生們的權益」。

屏女解釋，去年高二學生現今高三學生畢旅參與率約不到七成，有些班級甚至一半學生沒參加，但去年還是勉強成行。因此去年六月的校務會議中提案，畢旅門檻九成以上同意才成行，會議中有學生代表，讓學生代表表達。

學生代表提出8成以上即可成行，後來提出表決方案8成、8成5與9成，最後仍以9成的選項45票，8成15票，8成5則是9票，最後以9成票數最多，通過校務會議決議。

屏女今也官網針對高二校外教學公告做一說明，屏女公告指出，畢旅並非學校必要舉辦活動，國教署過去針對畢旅相關爭議回應，辦理與否遵循民主機制納入學生意見討論即可，學校從高一下學期即請學生會發線上問卷調查學生的意見。

屏女公告指出，表單結果來看，選項並沒有全都集中同個方向，每個方案都有支持者，學生會代表亦將表單中多數意見在校務會議提案，讓學生意見在會議中被討論並爭取。不過，開會的本質就是討論與表決，最終通過方案有時不如我們所願，但我們仍需要尊重這樣的制度，這才是民主與公正的精神。

屏女公告指出，後續也正因有意願參與人數需達全年級人數九成以上因素，開啟客製化行程的因應，各班行程討論過程也符合民主精神，然即便如此也未達九成的門檻，在所有程序皆已完備的情況下決議不招標辦理。

屏女表示，三天兩夜會讓學生們自行規畫前兩天行程，最後一天由學校規畫，高二這屆16個班，等於有16個行程，學校給學生彈性很大，但是統計結果仍未到9成。高二學生總人數524人。

屏女公告指出，希望大家能理解決策背後考量與制度運作，並不作無謂猜測及攻擊，成熟面對畢旅家長同意書統計結果。

據調查，屏東縣其他高中學校的畢旅成行門檻未設到9成這麼高，大多以五成為主，有過半即可成行。 屏東女中定出畢業旅行要9成的同學同意才能成行的門檻。記者劉星君／攝影