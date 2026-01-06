快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

29歲歌手Jin Denim驚傳意外逝世！親妹發文證實：病魔纏身多年

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東女中定出畢業旅行要9成的同學同意才能成行的門檻。記者劉星君／攝影
屏東女中定出畢業旅行要9成的同學同意才能成行的門檻。記者劉星君／攝影

畢業旅行辦不成了！國立屏東女中昨對二年級學生公布，畢業旅行無法舉辦，原因是因為根據回收家長同意書統計結果，並未到達高二總人數的九成，故不予後續招標與辦理。據學生表示，最後調查結果有8成1同意，對畢業旅行無法舉辦感到失望，也提到，學校同意的門檻訂的太高了！

屏東女中一名高二學生失望說，她們這屆國小畢業典禮時遇到疫情，只有「線上」畢典，國中時也沒有露營，今年高二時還遇學校英文考試出題問題要補考，沒想到現在連期待「畢業旅行」有8成以上同意，也無法舉辦。

高二學生說，這屆高三學姐也是沒達9成門檻一樣有舉辦，學校對她們這樣做「真的太狠心了」。高二學生家長說，學校不應拿高三先前經驗來複製或假設這屆高二學生「剝這屆學生們的權益」。

屏女解釋，去年高二學生現今高三學生畢旅參與率約不到七成，有些班級甚至一半學生沒參加，但去年還是勉強成行。因此去年六月的校務會議中提案，畢旅門檻九成以上同意才成行，會議中有學生代表，讓學生代表表達。

學生代表提出8成以上即可成行，後來提出表決方案8成、8成5與9成，最後仍以9成的選項45票，8成15票，8成5則是9票，最後以9成票數最多，通過校務會議決議。

屏女今也官網針對高二校外教學公告做一說明，屏女公告指出，畢旅並非學校必要舉辦活動，國教署過去針對畢旅相關爭議回應，辦理與否遵循民主機制納入學生意見討論即可，學校從高一下學期即請學生會發線上問卷調查學生的意見。

屏女公告指出，表單結果來看，選項並沒有全都集中同個方向，每個方案都有支持者，學生會代表亦將表單中多數意見在校務會議提案，讓學生意見在會議中被討論並爭取。不過，開會的本質就是討論與表決，最終通過方案有時不如我們所願，但我們仍需要尊重這樣的制度，這才是民主與公正的精神。

屏女公告指出，後續也正因有意願參與人數需達全年級人數九成以上因素，開啟客製化行程的因應，各班行程討論過程也符合民主精神，然即便如此也未達九成的門檻，在所有程序皆已完備的情況下決議不招標辦理。

屏女表示，三天兩夜會讓學生們自行規畫前兩天行程，最後一天由學校規畫，高二這屆16個班，等於有16個行程，學校給學生彈性很大，但是統計結果仍未到9成。高二學生總人數524人。

屏女公告指出，希望大家能理解決策背後考量與制度運作，並不作無謂猜測及攻擊，成熟面對畢旅家長同意書統計結果。

據調查，屏東縣其他高中學校的畢旅成行門檻未設到9成這麼高，大多以五成為主，有過半即可成行。

屏東女中定出畢業旅行要9成的同學同意才能成行的門檻。記者劉星君／攝影
屏東女中定出畢業旅行要9成的同學同意才能成行的門檻。記者劉星君／攝影

畢業旅行 屏東縣 畢業典禮

延伸閱讀

幼兒園昨推「4天3夜澳門珠海」畢旅引熱議 今園方緊急取消公告原因曝光

家長也想去！幼兒園畢旅推「4天3夜遊澳門、珠海」 行程、價錢曝光掀議

幼兒園畢旅飛澳門！ 「澳門、珠海4天3夜」團費2.5萬元網看傻 家長曝：要去這樂園

高三「沒人參加畢旅」！班導宣布正常上課 引網友回憶畢旅很兩極

相關新聞

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

畢業旅行辦不成了！國立屏東女中昨對二年級學生公布，畢業旅行無法舉辦，原因是因為根據回收家長同意書統計結果，並未到達高二總...

跟進北市營養午餐免費政策？新北估1年多46億、憂排擠其他教育經費

台北市長蔣萬安今市政會議裁示，台北市營養午餐全面免費。新北是否會跟進，新北教育局表示，一年預估高達46億元經費，恐排擠其...

北市國中小營養午餐免費！ 蔣萬安打造有溫度政府拋多新政

因應少子化，北市長蔣萬安今市政會議裁示，台北市營養午餐全面免費，守護下一代的健康起跑線。蔣萬安今天在市政會議宣布多項利多...

聽英文歌、看音樂劇…能培養孩子外語能力？網指一做法才見效

孩子的語言學習一直是許多家長關注的重點，尤其在全球化時代，外語能力...

新北邀專家到校精準把脈 助攻高中生升學關鍵期

為協助高中生在關鍵升學階段穩健發揮實力，新北市教育局推動「114學年度高中學力躍升行動計畫」，結合數據分析與專家諮詢，系...

借校7年終於回家！ 台南成功國小寒假後重返赤崁樓旁新校舍

位於赤崁樓旁的台南成功國小配合赤崁文化園區規畫拆除重建，工程歷時7年，期間全校師生長期「借校」上課，甚至有學生從入學到畢...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。