跟進北市營養午餐免費政策？新北估1年多46億、憂排擠其他教育經費

台北市長蔣萬安今市政會議裁示，台北市營養午餐全面免費。新北是否會跟進，新北教育局表示，一年預估高達46億元經費，恐排擠其他教育資源，主張全國一致、中央編列經費統籌，若中央完整承擔，新北樂見配合推動。

教育局表示，營養午餐「全面免費」屬社福型政策，需長期穩定財源支撐。新北學生數全國最多，若由地方教育預算單獨負擔，推動「公私立國中小」全面免費營養午餐，以現行每餐約55至60元、約32.3萬名學生、每年供餐200日估算，一年約需高達46億元的教育預算經費。

教育局擔憂，新北人均預算六都最低，中央未補助，每年40餘億的支出恐排擠其他教育資源，包括校舍改建、耐震補強、設備更新與教學支持等基本教育投資；因此主張全國一致、中央編列經費統籌，若中央完整承擔，新北樂見配合推動。

教育局說，新北既有每年均投入13.5億學生營養午餐補助及品質提升經費，新北長期以「照顧弱勢、提升品質」雙軸推進，包含弱勢學生午餐，全額補助補助市立高中職、國中小弱勢學生午餐經費，每年經費約3.1億元;辦理幸福晨飽早餐補助每年投入約2.4萬元、每年投入約6.9億元，提升午餐品質經費（安心蔬菜＋國產可溯源）；及連續6年投入超過7億元的「美熱地計畫」，促使新北自立供餐率近6成，持續拉高食材品質與熱食供應量能。